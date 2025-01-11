США продлили статус TPS для украинцев до 2026 года

Акция в поддержку Украины в Нью-Йорке. Фото: Львовская политехника

Министерство внутренней безопасности США объявило о продлении статуса временной защиты (Temporary Protected Status, TPS) для граждан Украины на 18 месяцев. Это решение, принятое из-за продолжающейся вооруженной агрессии России, позволит украинцам, прибывшим в США до 16 августа 2023 года как беженцы сохранять свой статус и разрешение на трудоустройство после прохождения необходимых проверок.

Об этом сообщает Министерство внутренней безопасности США.

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В пресс-службе отметили, что решение о продлении TPS до 19 октября 2026 года принято из-за опасных условий в Украине: военные действия, массовые жертвы среди гражданского населения, разрушение инфраструктуры и гуманитарный кризис. Эти факторы делают невозможным безопасное возвращение граждан Украины домой.

Сколько украинцев в США имеют статус TPS

TPS охватывает около 103 700 человек, которые ранее зарегистрировались для участия в программе. Это граждане Украины или лица без гражданства, которые в последний раз проживали в Украине и находятся в США непрерывно с 16 августа 2023 года.

Во время первичной подачи заявления и перерегистрации каждый участник проходит строгую проверку на предмет угрозы национальной и общественной безопасности. Однако, лица, которые были осуждены за преступления или правонарушения, не имеют права на участие в программе.

Министерство внутренней безопасности автоматически продлевает на 12 месяцев срок действия разрешений на трудоустройство (EAD), выданных в рамках TPS для Украины. Иммиграционная служба США также будет продолжать обрабатывать незавершенные заявления и выдавать новые документы в соответствии с продленным сроком.

Напомним, в Чехии возникли трудности с возможностью продления срока временной защиты для украинцев.

Тем временем словацкий премьер Роберт Фицо угрожал сократить помощь беженцам из Украины, как ответ на остановку транзита газа из России.

Также стало известно, какие изменения произойдут в 2025 году для украинских беженцев в нескольких странах Европейского союза.