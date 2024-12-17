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Українцям стане складніше продовжити тимчасовий захист у Чехії

17 грудня 2024 13:00
Анастасія Постоєнко - Редактор
Продовження тимчасового захисту українських біженців у Чехії під загрозою зриву
Українські біженці. Фото: УНІАН
Анастасія Постоєнко - Редактор

Українці, які перебувають у Чехії як біженці для тимчасового захисту, можуть зіткнутися з проблемами щодо продовження терміну його дії. Зокрема, через сутички та суперечки в парламенті країни, українцям може не вистачити часу для подачі заявок.

Про це повідомляє "Винегрет". 

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Термін дії тимчасового захисту для українських біженців у Чехії завершується 31 березня 2025 року. Для його продовження передбачено двоетапну процедуру: онлайн-реєстрація та особистий візит до міграційного відділу для вклеювання нової візи в паспорт. Це регулюється законопроєктом Lex Ukrajina 7, який наразі перебуває на розгляді в парламенті.

Спочатку планувалося, що закон набуде чинності 1 січня 2025 року, а онлайн-реєстрація розпочнеться невдовзі після цього і триватиме до 15 березня. Однак через затримки в ухваленні законопроєкту існує ризик, що він не буде прийнятий до кінця поточного року.

Це може скоротити період для онлайн-реєстрації, що, своєю чергою, призведе до перевантаження системи через одночасний наплив великої кількості користувачів.

Скільки українців перебуває у Чехії в статусі біженців

На сьогодні в Чехії перебувають близько 386 тисяч громадян України з візами тимчасового захисту. Депутати та представники Міністерства внутрішніх справ висловлюють побоювання, що обмежений час для реєстрації може спричинити технічні проблеми та ускладнити процес продовження захисту для біженців.

Чому парламент Чехії досі не може ухвалити закон Lex Ukrajina 7

Затримка в ухваленні законопроєкту частково пов'язана з додаванням до нього двох суперечливих поправок, не пов'язаних безпосередньо з продовженням тимчасового захисту. Перша поправка передбачає призупинення видачі чеського громадянства росіянам старше 15 років, а друга вводить нову статтю до кримінального кодексу про "несанкціоновану діяльність в інтересах іноземних держав". Ці поправки викликали дискусії серед депутатів та сповільнили процес ухвалення законопроєкту.

Міністр внутрішніх справ Віт Ракушан закликав депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкт, оскільки від цього залежить своєчасне продовження тимчасового захисту для українських біженців.

Нагадаємо, Словаччина планує суттєво урізати допомогу українським біженцям в країні. Стало відомо, як зміняться умови з 2025 року.

Також в Україні створили окреме міністерство, яке займатиметься поверненням українців з-за кордону додому.

українці Чехія біженці документи соціальний захист

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