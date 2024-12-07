Словаччина планує скоротити допомогу біженцям з України

Евакуація людей. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Уряд Словаччини може ухвалити зміни до імміграційного законодавства. Таким чином, скоротиться допомога українським біженцям.

Про це повідомляє Slovak Spectator.

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За інформацією ЗМІ, починаючи з березня 2025 року, особи, які отримають статус українського біженця після 28 лютого, зможуть залишатися в центрах притулку лише 60 днів, замість 120 днів.

Так само, допомога на проживання буде обмежена першими 60 днями, а не 120 днями, як це було з липня цього року.

Однак ці зміни не стосуватимуться вразливих категорій біженців, таких як:

пенсіонери віком від 65 років;

діти до п'яти років;

одинокі опікуни цих дітей.

В уряді зазначили, що такі заходи дозволять заощадити два мільйони євро.

"Нам потрібно економити гроші там, де це можливо", — заявив заступник міністра внутрішніх справ Петер Крауспе.

Нагадаємо, у Польщі близько 60% українців, які приїхали після початку війни, заробляють приблизно 40,8 тис. гривень на місяць.

Також канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що необхідно активно заохочувати українських біженців до працевлаштування.