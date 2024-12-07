Словакия планирует сократить помощь беженцам из Украины

Эвакуация людей. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Правительство Словакии может принять изменения в иммиграционное законодательство. Таким образом, сократится помощь украинским беженцам.

Об этом сообщает Slovak Spectator.

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По информации СМИ, начиная с марта 2025 года, лица, которые получат статус украинского беженца после 28 февраля, смогут оставаться в центрах приюта только 60 дней, вместо 120 дней.

Так же, пособие на проживание будет ограничено первыми 60 днями, а не 120 днями, как это было с июля этого года.

Однако эти изменения не будут касаться уязвимых категорий беженцев, таких как:

пенсионеры в возрасте от 65 лет;

дети до пяти лет;

одинокие опекуны этих детей.

В правительстве отметили, что такие меры позволят сэкономить два миллиона евро.

"Нам нужно экономить деньги там, где это возможно", — заявил замминистра внутренних дел Петер Крауспе.

Напомним, в Польше около 60% украинцев, которые приехали после начала войны, зарабатывают примерно 40,8 тыс. гривен в месяц.

Также канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что необходимо активно привлекать украинских беженцев к трудоустройству.