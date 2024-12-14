Українців будуть повертати з-за кордону — коли стартуватиме проєкт

Українські біженці. Ілюстративне фото: dw.com

В Україні створили Міністерство української єдності, яке займеться поверненням українців шляхом заохочення. Пілотний проєкт між Німеччиною та Україною запрацює вже у 2025 році.

Про це пише ТСН.

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Повернення українців

Наразі за кордоном перебувають 7,5 мільйона українців, яких планують організовано та скоординовано повертати додому. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, в цьому і була ідея створення Міністерства української єдності.

За результатами опитування серед українців віком від 16 до 35 років, близько 32% з них хотіли б виїхати за кордон, якби мали можливість, а ще 45% — хочуть залишитися.

Україна та Німеччина у 2025 році створять пілотний проєкт щодо повернення українських громадян з-за кордону під керівництвом нового міністерства. Таким чином, планується повернути, зокрема, працівників для оборонної промисловості.

Технічні деталі повернення вже обговорили з урядом Німеччини, планується знайти рішення, як це зробити якнайшвидше.

Нагадаємо, у 2025 році вступлять в дію нові правила для в’їзду до країн Європейського Союзу.

А уряд Словаччини може ухвалити зміни до імміграційного законодавства, скоротивши допомогу українським біженцям.