Украинцев будут возвращать из-за границы — когда стартует проект

Украинские беженцы. Иллюстративное фото: dw.com

В Украине создали Министерство украинского единства, которое займется возвращением украинцев путем поощрения. Пилотный проект между Германией и Украиной заработает уже в 2025 году.

Об этом пишет ТСН.

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Возвращение украинцев

В настоящее время за границей находятся 7,5 миллиона украинцев, которых планируют организованно и скоординированно возвращать домой. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в этом и была идея создания Министерства украинского единства.

По результатам опроса среди украинцев от 16 до 35 лет, около 32% из них хотели бы выехать за границу, если бы имели возможность, а еще 45% — хотят остаться.

Украина и Германия в 2025 году создадут пилотный проект по возвращению украинских граждан из-за границы под руководством нового министерства. Таким образом, планируется вернуть, в частности, работников для оборонной промышленности.

Технические детали возвращения уже обсудили с правительством Германии, планируется найти решение, как это сделать как можно быстрее.

Напомним, в 2025 году вступят в силу новые правила для въезда в страны Европейского Союза.

А правительство Словакии может принять изменения в иммиграционное законодательство, сократив помощь украинским беженцам.