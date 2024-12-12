Повернення українців з-за кордону — Камишін заявив про домовленості з Німеччиною на 2025 рік

Радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

На початку 2025 року має стартувати пілотний проєкт між Німеччиною та Україною щодо повернення українців з-за кордону. Громадян залучатимуть, зокрема, в оборонну сферу.

Про це розповів радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін в коментарі для кореспондентки Новини.LIVE Галини Остаповець.

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Камишін зазначає, що пілотний проєкт спершу запрацює між Німеччиною та Україною.

Радник президента підкрелив, що українців хочуть повертати і задля залучення в оборонну сферу зокрема.

"Нещодавно ми оголосили, що буде нове міністерство, яке відповідатиме за єдність українців та повернення їх додому. Ми зараз працюємо над програмою повернення і залучення українців в оборонну промисловість. Тож буде пілотний проєкт між Німеччиною та Україною, під керівництвом нового міністерства. Він стартує на початку 2025 року. Ось так міністерство почне повертати українців", — сказав Камишін.

Раніше радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін повідомив, що сьогодні в Україні є більше 200 виробників дронів. Також він розповів, що Україна вже має певні напрацювання щодо протидії російським БпЛА.