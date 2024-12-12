Возвращение украинцев из-за границы — Камышин заявил о договоренностях с Германией на 2025 год

Советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В начале 2025 года должен стартовать пилотный проект между Германией и Украиной по возвращению украинцев из-за границы. Граждан будут привлекать, в частности, в оборонную сферу.

Об этом рассказал советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин в комментарии для корреспондентки Новини. LIVE Галины Остаповец.

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Возвращение украинцев из-за границы

Камышин отмечает, что пилотный проект сначала заработает между Германией и Украиной.

Советник президента подчеркнул, что украинцев хотят возвращать и для привлечения в оборонную сферу в частности.

"Недавно мы объявили, что будет новое министерство, которое будет отвечать за единство украинцев и возвращение их домой. Мы сейчас работаем над программой возвращения и привлечения украинцев в оборонную промышленность. Так что будет пилотный проект между Германией и Украиной, под руководством нового министерства. Он стартует на начала 2025 года. Вот так министерство начнет возвращать украинцев", — сказал Камышин.

Ранее советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин сообщил, что сегодня в Украине есть более 200 производителей дронов. Также он рассказал, что у Украины уже есть определенные наработки по противодействию российским БпЛА.