Возвращение украинцев из-за границы — Камышин заявил о договоренностях с Германией на 2025 год

Украинцев будут возвращать из-за границы — Камышин сказал когда
В начале 2025 года должен стартовать пилотный проект между Германией и Украиной по возвращению украинцев из-за границы. Граждан будут привлекать, в частности, в оборонную сферу.
Об этом рассказал советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин в комментарии для корреспондентки Новини. LIVE Галины Остаповец.
Возвращение украинцев из-за границы
Камышин отмечает, что пилотный проект сначала заработает между Германией и Украиной.
Советник президента подчеркнул, что украинцев хотят возвращать и для привлечения в оборонную сферу в частности.
"Недавно мы объявили, что будет новое министерство, которое будет отвечать за единство украинцев и возвращение их домой. Мы сейчас работаем над программой возвращения и привлечения украинцев в оборонную промышленность. Так что будет пилотный проект между Германией и Украиной, под руководством нового министерства. Он стартует на начала 2025 года. Вот так министерство начнет возвращать украинцев", — сказал Камышин.
Ранее советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин сообщил, что сегодня в Украине есть более 200 производителей дронов. Также он рассказал, что у Украины уже есть определенные наработки по противодействию российским БпЛА.
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