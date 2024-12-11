Протидія російським дронам — Камишін анонсував приємні новини

Олександр Камишін. Фото: Новини.LIVE

Україна вже має певні напрацювання щодо протидії російським дронам. Рішення щодо цього можна буде побачити вже до кінця 2024 року.

Про це журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець повідомив радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін у середу, 11 грудня.

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Як зазначив Камишін, найближчим часом відбудеться технологічна Ставка. Під час зустрічі обговорять питання протидії "шахедам".

"Такі розробки є. Найближчими днями відбудеться технологічна ставка, на якій президент поставив задачу показати ці рішення, показати напрацювання", — заявив Камишін.

Він також додав, що ці "рішення" вже втілюють в реальність. Однак, за словами Камишіна, дізнатись про них можна буде до кінця 2024 року.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляють, що російські безпілотники стали неконтрольованими, а якість збірки значно погіршилась. Тим часом робота російських військово-промислових комплексів теж переживає не найкращі часи.

Росія збільшила внутрішнє виробництво "шахедів". Це дозволило наростити кількість БпЛА, які вона використовує в атаках на Україну. Але Сили ППО завдяки засобам РЕБ ефективніше їх збивають.