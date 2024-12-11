Противодействие русским дронам — Камышин анонсировал приятные новости

Александр Камышин. Фото: Новини.LIVE

У Украины уже есть определенные наработки по противодействию российским дронам. Решение по этому поводу можно будет увидеть уже до конца 2024 года.

Об этом журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сообщил советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин в среду, 11 декабря.

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Как отметил Камышин, в ближайшее время состоится технологическая ставка. В ходе встречи обсудят вопросы противодействия "шахедам".

"Такие разработки есть. В ближайшие дни состоится технологическая ставка, на которой президент поставил задачу показать эти решения, показать наработки", — заявил Камышин.

Он также добавил, что эти решения уже воплощают в реальность. Однако, по словам Камышина, узнать о них можно будет до конца 2024 года.

Напомним, СМИ сообщают, что российские беспилотники стали неконтролируемыми, а качество сборника значительно ухудшилось. Между тем, работа российских военно-промышленных комплексов тоже переживает не лучшие времена.

Россия увеличила внутреннее производство "шахедов". Это позволило нарастить количество БПЛА, которое она использует в атаках на Украину. Но Силы ПВО благодаря средствам РЭБ более эффективно их сбивают.