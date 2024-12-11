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Камишін повідомив, скільки виробників дронів має Україна

11 грудня 2024 23:09
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Камишін повідомив, що в Україні наразі є 200 виробників дронів.
Радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін. Фото: скриншот Новини.LIVE
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін повідомив, що сьогодні в Україні є більше 200 виробників дронів. У 2023 році їх було лише декілька.

Про це Камишін розповів у коментарі для кореспондентки Новини.LIVE Галини Остаповець у середу, 11 грудня.

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Камишін зазначив, що у 2023 році усі завдання з виробництва дронів лежали лише на кількох виробниках, які ніяк не могли виконати поставлені завдання у необхідних обсягах.

Він додав, що вітчизняні безпілотники вже нищать російських загарбників в повітрі, на землі та на морі. 

Він також додав, що завдання президента щодо мільйона вироблених дронів у 2024 році вже виконано.

Раніше Камишін заявив, що Україна вже має певні напрацювання щодо протидії російським дронам. Рішення щодо цього можна буде побачити вже до кінця 2024 року.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляють, що російські безпілотники стали неконтрольованими, а якість збірки значно погіршилась. Тим часом робота російських військово-промислових комплексів теж переживає не найкращі часи.

Україна Олександр Камишін дрони війна в Україні виробництво

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