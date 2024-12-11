Камышин сообщил, что в Украине сейчас есть 200 производителей дронов.

Советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин. Фото: скриншот Новини.LIVE

Советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин сообщил, что сегодня в Украине более 200 производителей дронов. В 2023 году их было всего несколько.

Об этом Камышин рассказал в комментарии для корреспондентки Новини.LIVE Галины Остаповец в среду, 11 декабря.

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Камышин отметил, что в 2023 году все задачи по производству дронов лежали только на нескольких производителях, которые никак не могли выполнить поставленные задачи в необходимых объемах.

Он добавил, что отечественные беспилотники уже уничтожают российских захватчиков в воздухе, земле и море.

Он также добавил, что задача президента относительно миллиона производимых дронов в 2024 году уже выполнена.

Ранее Камышин заявил, что у Украины уже есть определенные наработки по противодействию российским дронам.

Напомним, СМИ сообщают, что российские беспилотники стали неконтролируемыми, а качество сборки значительно ухудшилось.