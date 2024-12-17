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Украинцам станет сложнее продлить временную защиту в Чехии

17 декабря 2024 13:00
Анастасия Постоенко - Редактор
Продолжение временной защиты украинских беженцев в Чехии под угрозой срыва
Украинские беженцы. Фото: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Украинцы, которые находятся в Чехии как беженцы для временной защиты, могут столкнуться с проблемами по продлению срока его действия. В частности, из-за столкновений и споров в парламенте страны, украинцам может не хватить времени для подачи заявок.

Об этом сообщает "Винегрет".

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Срок действия временной защиты для украинских беженцев в Чехии истекает 31 марта 2025 года. Для его продления предусмотрена двухэтапная процедура: онлайн-регистрация и личный визит в миграционный отдел для вклеивания новой визы в паспорт. Это регулируется законопроектом Lex Ukrajina 7, который находится на рассмотрении в парламенте.

Первоначально планировалось, что закон вступит в силу 1 января 2025, а онлайн-регистрация начнется вскоре после этого и продлится до 15 марта. Однако из-за задержек в принятии законопроекта существует риск, что он не будет принят до конца текущего года.

Это может сократить период для онлайн-регистрации, что в свою очередь приведет к перегрузке системы из-за одновременного наплыва большого количества пользователей.

Сколько украинцев находится в Чехии в статусе беженцев

На сегодня в Чехии находятся около 386 тысяч граждан Украины с визами временной защиты. Депутаты и представители Министерства внутренних дел выражают опасения, что ограниченное время для регистрации может вызвать технические проблемы и усложнить процесс продолжения защиты для беженцев.

Почему парламент Чехии до сих пор не может принять закон Lex Ukrajina 7

Задержка в принятии законопроекта частично связана с добавлением в него двух противоречивых поправок, не связанных непосредственно с продлением временной защиты. Первая поправка предусматривает приостановку выдачи чешского гражданства россиянам старше 15 лет, а вторая вводит новую статью в Уголовный кодекс о "несанкционированной деятельности в интересах иностранных государств". Эти поправки вызвали дискуссии среди депутатов и замедлили принятие законопроекта.

Министр внутренних дел Вит Ракушан призвал депутатов как можно быстрее принять законопроект, поскольку от этого зависит своевременное продление временной защиты для украинских беженцев.

Напомним, Словакия планирует существенно урезать помощь украинским беженцам в стране. Стало известно, как изменятся условия с 2025 года.

Также в Украине было создано отдельное министерство, которое будет заниматься возвращением украинцев из-за границы домой.

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