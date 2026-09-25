Джорджія Мелоні оголосила нові правила для італійських шкіл

Джорджа Мелоні. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

В італійських школах частка дітей із недостатнім рівнем володіння державною мовою не повинна перевищувати 30% на один клас. Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні оголосила про ухвалення урядової постанови, яка також передбачає повну заборону парандж та нікабів і створення додаткових курсів для вивчення італійської.

Про це Джорджа Мелоні оголосила на своїй сторінці в Instagram, передає Новини.LIVE.

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В Італії вводять нові норми в школах на знання мови та одяг

В італійських загальноосвітніх закладах діятиме сувора норма щодо формування навчальних колективів. Кількість дітей, які слабко володіють державною мовою, тепер обмежена до 30% у межах одного класу. Окрім мовного порогу, уряд країни ухвалив рішення повністю прибрати з навчальних приміщень паранджі та нікаби.

Відповідний нормативний документ офіційно схвалила Рада міністрів під головуванням прем'єр-міністерки Джорджії Мелоні.

Водночас уряд пропонує програму підтримки школярів, тому для дітей із низьким рівнем знання мови навчальні заклади запропонують освітні інструменти. Влада прагне забезпечити умови, за яких учні зможуть швидше опанувати навчальну програму та уникнути штучної ізоляції від однолітків.

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Глава італійського уряду наголосила, що ухвалені заходи мають на меті не розділити школярів, а навпаки створити дієву систему інтеграції.

"Сьогодні Рада міністрів схвалила постанову про школи. Вона включає 30% обмеження у класах для учнів з недостатнім рівнем володіння італійською мовою, більше інструментів для вивчення нашої мови та скасування парандж та нікабів у школах. Ці інструменти здорового глузду не розділяють, а допомагають сприяти справжній інтеграції, уникаючи класів, схожих на гетто, та надаючи всім учням рівні можливості", — заявила Джорджія Мелоні.

За словами прем'єрки, Рим продовжуватиме розвивати модель школи, яка однаково піклується про соціальну справедливість та виконання спільних обов'язкових норм.

"Це напрямок, яким ми хочемо продовжувати рухатися: школа, яка інтегрує, не відмовляючись від правил, яка підтримує тих, хто має найбільші труднощі, і яка дозволяє всім починати з однієї й тієї ж відправної точки", — йдеться в дописі.

Новини.LIVE інформували, що кілька днів тому прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що російські провокації в Європі є спробою Москви замаскувати свої військові провали в Україні. Вона наголосила на незмінній підтримці Києва з боку Рима, а також прокоментувала нещодавній контакт свого заступника з послом РФ у Мілані.

Водночас віцепрем'єр і глава МЗС Італії Антоніо Таяні закликав Київ підключити Рим і Варшаву до майбутніх мирних переговорів. Дипломат підкреслив, що коло європейських учасників переговорного процесу необхідно розширити для більшої ваги та ефективності діалогу.