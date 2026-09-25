Джорджия Мелони объявила о новых правилах для итальянских школ

В школах Италии запретят паранджу и введут языковые квоты
В итальянских школах доля детей с недостаточным уровнем владения государственным языком не должна превышать 30 % в каждом классе. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони объявила о принятии правительственного постановления, которое также предусматривает полный запрет на ношение паранджи и никабов и создание дополнительных курсов по изучению итальянского языка.
Об этом Джорджия Мелони сообщила на своей странице в Instagram, передает Новини.LIVE.
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В итальянских общеобразовательных учреждениях будет действовать строгая норма относительно формирования учебных коллективов. Количество детей, слабо владеющих государственным языком, теперь ограничено до 30% в пределах одного класса. Помимо языкового порога, правительство страны приняло решение полностью убрать из учебных помещений паранджи и никабы.
Соответствующий нормативный документ официально одобрил Совет министров под председательством премьер-министра Джорджии Мелони.
В то же время правительство предлагает программу поддержки школьников, поэтому для детей с низким уровнем владения языком учебные заведения предоставят образовательные инструменты. Власти стремятся создать условия, при которых ученики смогут быстрее освоить учебную программу и избежать искусственной изоляции от сверстников.
Глава итальянского правительства подчеркнула, что принятые меры направлены не на то, чтобы разделить школьников, а, наоборот, на создание эффективной системы интеграции.
"Сегодня Совет министров одобрил постановление о школах. Оно предусматривает 30-процентное ограничение в классах для учеников с недостаточным уровнем владения итальянским языком, больше инструментов для изучения нашего языка и отмену паранджи и никабов в школах. Эти меры, основанные на здравом смысле, не разделяют, а способствуют подлинной интеграции, позволяя избежать появления классов, похожих на гетто, и обеспечивая всем ученикам равные возможности", — заявила Джорджия Мелони.
По словам премьер-министра, Рим будет продолжать развивать модель школы, которая в равной степени заботится о социальной справедливости и соблюдении общих обязательных норм.
"Это направление, по которому мы хотим продолжать двигаться: школа, которая интегрирует, не отказываясь от правил, которая поддерживает тех, кто испытывает наибольшие трудности, и которая позволяет всем начинать с одной и той же отправной точки", — говорится в сообщении.
Новини.LIVE сообщали, что несколько дней назад премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что российские провокации в Европе являются попыткой Москвы замаскировать свои военные провалы в Украине. Она подчеркнула неизменную поддержку Киева со стороны Рима, а также прокомментировала недавний контакт своего заместителя с послом РФ в Милане.
В то же время вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни призвал Киев подключить Рим и Варшаву к предстоящим мирным переговорам. Дипломат подчеркнул, что круг европейских участников переговорного процесса необходимо расширить для придания диалогу большего веса и эффективности.