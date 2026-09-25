Джорджия Мелони объявила о новых правилах для итальянских школ

Джордж Мелони. Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane

В итальянских школах доля детей с недостаточным уровнем владения государственным языком не должна превышать 30 % в каждом классе. Премьер-министр Италии Джорджия Мелони объявила о принятии правительственного постановления, которое также предусматривает полный запрет на ношение паранджи и никабов и создание дополнительных курсов по изучению итальянского языка.

Об этом Джорджия Мелони сообщила на своей странице в Instagram, передает Новини.LIVE.

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В Италии вводят новые нормы в школах относительно знания языка и одежды

В итальянских общеобразовательных учреждениях будет действовать строгая норма относительно формирования учебных коллективов. Количество детей, слабо владеющих государственным языком, теперь ограничено до 30% в пределах одного класса. Помимо языкового порога, правительство страны приняло решение полностью убрать из учебных помещений паранджи и никабы.

Соответствующий нормативный документ официально одобрил Совет министров под председательством премьер-министра Джорджии Мелони.

В то же время правительство предлагает программу поддержки школьников, поэтому для детей с низким уровнем владения языком учебные заведения предоставят образовательные инструменты. Власти стремятся создать условия, при которых ученики смогут быстрее освоить учебную программу и избежать искусственной изоляции от сверстников.

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Глава итальянского правительства подчеркнула, что принятые меры направлены не на то, чтобы разделить школьников, а, наоборот, на создание эффективной системы интеграции.

"Сегодня Совет министров одобрил постановление о школах. Оно предусматривает 30-процентное ограничение в классах для учеников с недостаточным уровнем владения итальянским языком, больше инструментов для изучения нашего языка и отмену паранджи и никабов в школах. Эти меры, основанные на здравом смысле, не разделяют, а способствуют подлинной интеграции, позволяя избежать появления классов, похожих на гетто, и обеспечивая всем ученикам равные возможности", — заявила Джорджия Мелони.

По словам премьер-министра, Рим будет продолжать развивать модель школы, которая в равной степени заботится о социальной справедливости и соблюдении общих обязательных норм.

"Это направление, по которому мы хотим продолжать двигаться: школа, которая интегрирует, не отказываясь от правил, которая поддерживает тех, кто испытывает наибольшие трудности, и которая позволяет всем начинать с одной и той же отправной точки", — говорится в сообщении.

Новини.LIVE сообщали, что несколько дней назад премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что российские провокации в Европе являются попыткой Москвы замаскировать свои военные провалы в Украине. Она подчеркнула неизменную поддержку Киева со стороны Рима, а также прокомментировала недавний контакт своего заместителя с послом РФ в Милане.

В то же время вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни призвал Киев подключить Рим и Варшаву к предстоящим мирным переговорам. Дипломат подчеркнул, что круг европейских участников переговорного процесса необходимо расширить для придания диалогу большего веса и эффективности.