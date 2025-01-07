Потяг із вугіллям зійшов із рейок у Хабаровському краї

Тихоокеанська залізниця. Фото: росЗМІ

В Росії на 16-му Роз’їзді Тихоокеанської залізниці 6 січня 2025 року о 11:05 за московським часом (18:05 за хабаровським) стався масштабний інцидент. Там зійшло з рейок 39 вагонів з вугіллям.

Про це повідомив ексрадник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Під час перевезення вугілля з місцевого родовища локомотив 3Т928-029 здійснив екстрене гальмування через пошкодження залізничного полотна. В результаті з рейок зійшли 39 вагонів, частина яких перекинулася. Також було пошкоджено 250 метрів залізничного полотна.

Карта аварії. Фото: Андрющенко Time

Інцидент спричинив серйозні руйнування: вантажні вагони заблокували рух на ділянці, а відновлення пошкодженого полотна потребуватиме значних зусиль.

За попередньою інформацією, основною причиною аварії є пошкодження рейок до проходження потягу, що розглядається як можливий акт диверсії.

Звіт про аварію. Фото: Андрющенко Time

Наразі триває перевірка обставин події. Місцеві органи правопорядку проводять розслідування, щоб встановити можливих винуватців.

Нагадаємо, у Владикавказі нещодавно вибухнув торговий центр, а в одному з російських міст згорів вщент офіс з гуманітарною допомогою для армії.