Вибух у торговому центрі у Владикавказі 25 грудня — що відомо

Вибух у Владикавказі. Фото: скриншот з відео

У Владикавказі, Росія, у середу, 25 грудня, пролунав потужний вибух в торговому центрі "Аланія Молл". За інформацією місцевих, є жертви.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Вибух у Владикавказі

Зо попередньою інформацією, загинула одна людина, ще девʼятеро — отримати поранення.

Внаслідок вибуху ударна хвиля вибила шибки. Крім того, розпочалася пожежа. На місці розгорнуто оперативний штаб, працюють правоохоронці та рятувальні служби.

Причини вибуху поки невідомі, однак припускають, що це сталося через витік газу.

Нагадаємо, 23 грудня в Ростовській області на стратегічному аеродромі сталися вибухи. Цей об'єкт використовується як база для фронтової авіації.

Також у російському місті Казань 21 грудня намагалися перехопити невідомий безпілотник. Після застосування засобів РЕБ він влучив у багатоповерховий будинок.