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Во Владикавказе произошел взрыв в ТЦ, есть раненые — видео

25 декабря 2024 08:28
Аркадий Пастула - Редактор
Взрыв в торговом центре во Владикавказе 25 декабря — что известно
Взрыв во Владикавказе. Фото: скриншот с видео
Аркадий Пастула - Редактор

Во Владикавказе, Россия, в среду, 25 декабря, раздался мощный взрыв в торговом центре "Алания Молл". По информации местных, есть жертвы.

Об этом сообщают российские СМИ.

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По предварительной информации, погиб один человек, еще девять — получить ранения.

В результате взрыва ударная волна выбила стекла. Кроме того, начался пожар. На месте развернут оперативный штаб, работают правоохранители и спасательные службы.

Причины взрыва пока неизвестны, однако предполагают, что это произошло из-за утечки газа.

Напомним, 23 декабря в Ростовской области на стратегическом аэродроме произошли взрывы. Этот объект используется в качестве базы для фронтовой авиации.

Также в российском городе Казань 21 декабря пытались перехватить неизвестный беспилотник. После применения средств РЭБ он попал в многоэтажный дом.

россия взрыв газ Россия ранение

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