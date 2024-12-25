Взрыв в торговом центре во Владикавказе 25 декабря — что известно

Взрыв во Владикавказе. Фото: скриншот с видео

Во Владикавказе, Россия, в среду, 25 декабря, раздался мощный взрыв в торговом центре "Алания Молл". По информации местных, есть жертвы.

Об этом сообщают российские СМИ.

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По предварительной информации, погиб один человек, еще девять — получить ранения.

В результате взрыва ударная волна выбила стекла. Кроме того, начался пожар. На месте развернут оперативный штаб, работают правоохранители и спасательные службы.

Причины взрыва пока неизвестны, однако предполагают, что это произошло из-за утечки газа.

Напомним, 23 декабря в Ростовской области на стратегическом аэродроме произошли взрывы. Этот объект используется в качестве базы для фронтовой авиации.

Также в российском городе Казань 21 декабря пытались перехватить неизвестный беспилотник. После применения средств РЭБ он попал в многоэтажный дом.