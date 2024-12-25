Підпал офісу "Единой России" в Архангельску. Фото: VK/Володимира Жгильова

В місті Архангельську невідомі особи підпалили офіс політичної партії "Единая Россия". За словами представника партії Володимира Жгильова, інцидент стався в нічні години 24 грудня.

Про це повідомляє інформаційний портал NV.

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Жгильов стверджує, що зловмисник кинув запалювальну суміш у приміщення, де зберігалася гуманітарна допомога, призначена для дітей-сиріт та військовослужбовців. Внаслідок пожежі постраждала частина гумдопомоги, яка складалася приблизно з 30 коробок.

В офісі згоріла гуманітарка для бійців армії окупантів. Фото: VK/Володимира Жгильова

Варто зазначити, що подібні інциденти сталися і раніше. Так, у вересні поточного року в Володимирській області був підпалений пункт збору допомоги військовим, організований представником "Единой России".

Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, останнім часом в Російській Федерації спостерігається зростання випадків підпалу державних установ та об'єктів цивільної інфраструктури. Серед них військкомати, поштові відділення, торгові центри, автомобілі правоохоронних органів та банківські установи.

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