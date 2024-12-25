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В Росії підпалили офіс, де збереглась гуманітарка для армії РФ

25 грудня 2024 04:21
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
В Росії згорів офіс з гуманітарною допомогою для бійців так званої СВО
Підпал офісу "Единой России" в Архангельску. Фото: VK/Володимира Жгильова
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В місті Архангельську невідомі особи підпалили офіс політичної партії "Единая Россия". За словами представника партії Володимира Жгильова, інцидент стався в нічні години 24 грудня.

Про це повідомляє інформаційний портал NV

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Жгильов стверджує, що зловмисник кинув запалювальну суміш у приміщення, де зберігалася гуманітарна допомога, призначена для дітей-сиріт та військовослужбовців. Внаслідок пожежі постраждала частина гумдопомоги, яка складалася приблизно з 30 коробок.

В Росії підпалили офіс, де збереглась гуманітарка для армії РФ - фото 1
В офісі згоріла гуманітарка для бійців армії окупантів. Фото: VK/Володимира Жгильова

Варто зазначити, що подібні інциденти сталися і раніше. Так, у вересні поточного року в Володимирській області був підпалений пункт збору допомоги військовим, організований представником "Единой России".

Згідно з даними російських опозиційних ЗМІ, останнім часом в Російській Федерації спостерігається зростання випадків підпалу державних установ та об'єктів цивільної інфраструктури. Серед них військкомати, поштові відділення, торгові центри, автомобілі правоохоронних органів та банківські установи.

Раніше ми повідомляли, що партизанський рух АТЕШ успішно знищив релейну шафу в Московській області. Внаслідок цього порушено логістичний ланцюг між Москвою та Курською областю.

Також ми писали, що агент українського партизанського руху організував диверсію на адміністративному кордоні Херсонської області та Криму. Завдяки цьому порушилася логістика окупантів на Запорізькому напрямку.

росія пожежа гуманітарна допомога підпал диверсія війна в Україні

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