Поджог офиса "Единой России" в Архангельске. Фото: VK/Владимира Жгилева

В городе Архангельске неизвестные подожгли офис политической партии "Единая Россия". По словам представителя партии Владимира Жгилева, инцидент произошел в ночные часы 24 декабря.

Об этом сообщает информационный портал NV.

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Жгилев утверждает, что злоумышленник бросил зажигательную смесь в помещение, где хранилась гуманитарная помощь, предназначенная для детей-сирот и военнослужащих. В результате пожара пострадала часть гумпомощи, которая состояла примерно из 30 коробок.

В офисе сгорела гуманитарка для бойцов армии оккупантов. Фото: VK/Владимира Жгилева

Следует отметить, что подобные инциденты происходили и раньше. Так, в сентябре текущего года во Владимирской области был подожжен пункт сбора помощи военным, организованный представителем "Единой России".

Согласно данным российских оппозиционных СМИ, в последнее время в Российской Федерации наблюдается рост случаев поджога государственных учреждений и объектов гражданской инфраструктуры. В их числе военкоматы, почтовые отделения, торговые центры, автомобили правоохранительных органов и банковские учреждения.

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