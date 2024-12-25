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В России подожгли офис, где хранилась гуманитарка для армии РФ

25 декабря 2024 04:21
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В России сгорел офис с гуманитарной помощью для бойцов так называемой СВО
Поджог офиса "Единой России" в Архангельске. Фото: VK/Владимира Жгилева
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

В городе Архангельске неизвестные подожгли офис политической партии "Единая Россия". По словам представителя партии Владимира Жгилева, инцидент произошел в ночные часы 24 декабря.

Об этом сообщает информационный портал NV.

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Жгилев утверждает, что злоумышленник бросил зажигательную смесь в помещение, где хранилась гуманитарная помощь, предназначенная для детей-сирот и военнослужащих. В результате пожара пострадала часть гумпомощи, которая состояла примерно из 30 коробок.

В России подожгли офис, где сохранилась гуманитарка для армии РФ - фото 1
В офисе сгорела гуманитарка для бойцов армии оккупантов. Фото: VK/Владимира Жгилева

Следует отметить, что подобные инциденты происходили и раньше. Так, в сентябре текущего года во Владимирской области был подожжен пункт сбора помощи военным, организованный представителем "Единой России".

Согласно данным российских оппозиционных СМИ, в последнее время в Российской Федерации наблюдается рост случаев поджога государственных учреждений и объектов гражданской инфраструктуры. В их числе военкоматы, почтовые отделения, торговые центры, автомобили правоохранительных органов и банковские учреждения.

Ранее мы сообщали, что партизанское движение АТЕШ успешно уничтожило релейный шкаф в Московской области. В результате нарушена логистическая цепь между Москвой и Курской областью.

Также мы писали, что агент украинского партизанского движения организовал диверсию на границе Херсонской области и Крыма. Благодаря этому нарушилась логистика окупантов на Запорожском направлении.

россия пожар гуманитарная помощь поджог диверсия война в Украине

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