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В России сошли с рельсов 39 вагонов с углем

7 января 2025 09:28
Анастасия Постоенко - Редактор
Поезд с углем сошел с рельсов в Хабаровском крае
Тихоокеанская железная дорога. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

В России на 16-м Разъезде Тихоокеанской железной дороги 6 января 2025 года в 11:05 по московскому времени (18:05 по хабаровскому) произошел масштабный инцидент. Там сошло с рельсов 39 вагонов с углем.

Об этом сообщил экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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Во время перевозки угля с местного месторождения локомотив 3Т928-029 совершил экстренное торможение из-за повреждения железнодорожного полотна. В результате с рельсов сошли 39 вагонов, часть которых перевернулась. Также было повреждено 250 метров железнодорожного полотна.

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Карта аварии. Фото: Андрющенко Time

Инцидент повлек серьезные разрушения: грузовые вагоны заблокировали движение на участке, а восстановление поврежденного полотна потребует значительных усилий.

По предварительной информации, основной причиной аварии является повреждение рельсов до прохождения поезда, что рассматривается как возможный акт диверсии.

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Отчет об аварии. Фото: Андрющенко Time

В настоящее время продолжается проверка обстоятельств происшествия. Местные органы правопорядка проводят расследование, чтобы установить возможных виновников.

Напомним, во Владикавказе недавно взорвался торговый центр, а в одном из российских городов сгорел дотла офис с гуманитарной помощью для армии.

уголь авария железная дорога Россия вагон

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