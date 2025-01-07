Поезд с углем сошел с рельсов в Хабаровском крае

В России сошли с рельсов 39 вагонов с углем
В России на 16-м Разъезде Тихоокеанской железной дороги 6 января 2025 года в 11:05 по московскому времени (18:05 по хабаровскому) произошел масштабный инцидент. Там сошло с рельсов 39 вагонов с углем.
Об этом сообщил экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Авария поезда с углем на Тихоокеанской железной дороге в России
Во время перевозки угля с местного месторождения локомотив 3Т928-029 совершил экстренное торможение из-за повреждения железнодорожного полотна. В результате с рельсов сошли 39 вагонов, часть которых перевернулась. Также было повреждено 250 метров железнодорожного полотна.
Инцидент повлек серьезные разрушения: грузовые вагоны заблокировали движение на участке, а восстановление поврежденного полотна потребует значительных усилий.
По предварительной информации, основной причиной аварии является повреждение рельсов до прохождения поезда, что рассматривается как возможный акт диверсии.
В настоящее время продолжается проверка обстоятельств происшествия. Местные органы правопорядка проводят расследование, чтобы установить возможных виновников.
Напомним, во Владикавказе недавно взорвался торговый центр, а в одном из российских городов сгорел дотла офис с гуманитарной помощью для армии.
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