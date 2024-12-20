Російську ексчиновницю Шинкарук засудили до 21 року за підготовку теракту

Ексчиновниця Білгородщини Вікторія Шинкарук в суді. Фото: росЗМІ

В Росії Другий Західний окружний військовий суд засудив Вікторію Шинкарук, колишню співробітницю адміністрації Бєлгородської області, до 21 року ув'язнення за звинуваченням у підготовці терористичного акту за завданням "кураторів з України". Суд також призначив штраф у розмірі 1,5 млн рублів.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Спільник Шинкарук, Олександр Холодков, отримав аналогічний строк — 21 рік позбавлення волі, з яких перші п'ять років він відбуватиме у в'язниці, а решту — у колонії особливого режиму. Холодков також зобов'язаний виплатити штраф у розмірі 1,5 млн рублів.

Обвинувачених визнали винними за п'ятьма статтями, зокрема за незаконний обіг вибухових речовин, участь у терористичному співтоваристві, контрабанду стратегічно важливих ресурсів, а також за підготовку до теракту.

Вікторія Шинкарук. Фото: росЗМІ

Слідство стверджує, що у вересні 2022 року Шинкарук і Холодков передали 500 тис. рублів та заклали вибухові речовини у схованки, нібито виконуючи вказівки "кураторів з України".

Вікторія Шинкарук. Фото: росЗМІ

Для зв'язку зі своїми "кураторами" підсудні використовували месенджери Signal і Telegram. За версією слідства, Холодков залишав вибухівку та гроші в схованках, які згодом мали використати для здійснення теракту.

Що Шинкарук та Холодков сказали в суді

Шинкарук та Холодков не визнали провину. Адвокат Шинкарук заявив, що її обманом втягнув у злочин колишній чоловік Євген Кисіль, який перебуває в Україні. Він повідомив, що переведе їй на картку 107 тис. рублів — із цієї суми 100 тис. рублів вона мала передати якійсь людині, яка нібито займалася криптовалютою, а 7 тис. рублів залишити собі як винагороду. Шинкарук не знала, кому і для чого вона передає гроші.

Холодкова також, за словами адвокатів, ввів в оману Кисіль, попросивши передати згорток із грошима за винагороду. Захист стверджує, що обвинувачені не знали про терористичний характер дій та стали жертвами маніпуляцій.

Євген Кисіль, який, за версією слідства, є організатором злочину, раніше перебував під слідством за розповсюдження наркотиків, але втік до України. Родичі Шинкарук вважають, що саме він її підставив.

Тим часом у соцмережах та російських ЗМІ скандальну ексчиновницю вже охрестили "найкрасивішою терористкою" через яскраву зовнішність засудженої.

Нагадаємо, нещодавно в ГУР розкрили деталі у військовій частині в Новосибірську.

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