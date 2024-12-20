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В РФ приговорили к 21 году колонии "самую красивую террористку"

20 декабря 2024 08:16
Анастасия Постоенко - Редактор
Российскую экс-чиновницу Шинкарук приговорили к 21 году за подготовку теракта
Экс-чиновник Белгородщины Виктория Шинкарук в суде. Фото: росСМИ
Анастасия Постоенко - Редактор

В России Второй Западный окружной военный суд приговорил Викторию Шинкарук, бывшую сотрудницу администрации Белгородской области, к 21 году заключения по обвинению в подготовке террористического акта по заданию "кураторов из Украины". Суд также назначил штраф в размере 1,5 млн рублей.

Об этом сообщают росСМИ.

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За что осудили Викторию Шинкарук

Сообщник Шинкарук, Александр Холодков, получил аналогичный срок — 21 год лишения свободы, из которых первые пять лет он будет отбывать в тюрьме, а остальные — в колонии особого режима Холодков также обязан выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей.

Обвиняемых признали виновными по пяти статьям, в том числе за незаконное обращение взрывчатых веществ, участие в террористическом сообществе, контрабанду стратегически важных ресурсов, а также за подготовку к теракту.

Виктория Шинкарук суд
Виктория Шинкарук. Фото: росСМИ

Следствие утверждает, что в сентябре 2022 года Шинкарук и Холодков передали 500 тыс. рублей и заложили взрывчатые вещества в тайники, якобы следуя указаниям "кураторов из Украины".

Виктория Шинкарук
Виктория Шинкарук. Фото: росСМИ

Для связи со своими "кураторами" подсудимые использовали мессенджеры Signal и Telegram.

Что Шинкарук и Холодков сказали в суде

Шинкарук и Холодков не признали вину. Адвокат Шинкарук заявил, что ее обманом втянул в преступление бывший муж Евгений Кисиль. какому-то человеку, якобы занимавшемуся криптовалютой, а 7 тыс. рублей оставить себе как вознаграждение. Шинкарук не знала, кому и зачем она передает деньги.

Холодкова также, по словам адвокатов, ввел в заблуждение Кисиль, попросив передать сверток с деньгами за вознаграждение. Защита утверждает, что обвиняемые не знали о террористическом характере действий и стали жертвами манипуляций.

Евгений Кисиль, который, по версии следствия, является организатором преступления, ранее находился под следствием за распространение наркотиков, но сбежал в Украину, родственники Шинкарук считают, что именно он ее подставил.

Тем временем в соцсетях и российских СМИ скандальную экс-чиновщицу уже окрестили "самой красивой террористкой" из-за яркой внешности осужденной.

Напомним, недавно в ГУР раскрыли детали в воинской части в Новосибирске.

Также в России на днях заявляли, что якобы задержан подозреваемый в подрыве генерал Игорь Кириллов.

суд скандал террористы чиновники Россия сотрудничество

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