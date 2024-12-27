Заборону на прильоти та вильоти в чотирьох аеропортах Росії запроваджено 27 грудня

Люди в аеропорту "Внуково". Ілюстративне фото: росЗМІ

Вранці у п'ятницю, 27 грудня, мінімум у чотирьох аеропортах Росії запровадили план "Килим". Це означає, що на невідомий період затримано рейси на приліт та виліт.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на російські Telegram-канали.

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Заборона на приліт та виліт літаків в аеропортах РФ 27 грудня

В першу чергу стало відомо, що режим тимчасової заборони на приліт та виліт повітряних суден запроваджено в аеропорту Астрахані. Telegram-канал Baza о 06:07 за київським часом написав, що борт "Аерофлоту", що летів з Москви в Астрахань, був перенаправлений до Махачкали.

Пізніше стало відомо про аналогічну заборону в аеропортах Волгограда, Сочі та Казані.

"Для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден тимчасові обмеження з 06:00 МСК запроваджено на роботу аеропорту Казані", — писав канал ТАРС із посиланням на Росавіацію.

Говорячи про Казань, канал Baza уточнив, що за попередньою інформацією, обмеження введені через загрозу атаки безпілотників.

Нагадаємо, що у середу, 25 грудня, у російському Владикавказі пролунав потужний вибух у торговому центрі "Аланія Молл". Внаслідок вибуху були жертви.

Також ми писали, що днями у місті Архангельську (РФ) невідомі підпалили офіс політичної партії "Єдина Росія". Там, за словами представника партії Володимира Жгільова, нібито зберігалася гуманітарна допомога для російської армії.