Запрет на прилеты и вылеты в четырех аэропортах России введен 27 декабря

Люди в аэропорту "Внуково". Иллюстративное фото: росСМИ

Утром в пятницу, 27 декабря, минимум в четырех аэропортах России ввели план "Ковер". Это значит, что на неизвестный период задержаны рейсы на прилет и вылет.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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Запрет на прилет и вылет самолетов в аэропортах РФ 27 декабря

В первую очередь стало известно, что режим временного запрета на прилет и вылет воздушных судов введен в аэропорту Астрахани. Telegram-канал Baza в 06:07 по Киевскому времени написал, что борт "Аэрофлота", летевший из Москвы в Астрахань, перенаправлен в Махачкалу.

Позже стало известно об аналогичном запрете в аэропортах Волгограда, Сочи и Казани.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения с 06:00 МСК введены на работу аэропорта Казани", — писал канал ТАСС со ссылкой на Росавиацию.

Говоря о Казани канал Baza уточнил, что по предварительной информации, ограничения введены из-за угрозы атаки беспилотников.

Напомним, что в среду, 25 декабря, в российском Владикавказе прогремел мощный взрыв в торговом центре "Алания Молл". В результате взрыва были жертвы.

Также мы писали, что на днях в городе Архангельске (РФ) неизвестные подожгли офис политической партии "Единая Россия". Там, по словам представителя партии Владимира Жгилева, якобы хранилась гуманитарная помощь для российской армии.