Атака дронів на РФ — вибухи у Волгограді, Ростові та Калузі

Російська ППО. Фото: росЗМІ

У ніч проти 15 лютого Українські Сили оборони здійснили масовану атаку безпілотниками по території Росії, спричинивши вибухи, займання на промислових об'єктах та запровадження обмежень у російських аеропортах.

Про це стало відомо з російських соцмереж.

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Атака розпочалася з Ростова-на-Дону близько 01:15 ночі. Мешканці міста чули 3-5 вибухів у мікрорайоні Західний, а також у Батайську, що за 6 км від Ростова. В одному з районів уламками дрона було пошкоджено дах приватного будинку, однак постраждалих немає.

Повідомлення мешканців. Фото: скриншот

Близько 3:45 потужні вибухи пролунали у Волгограді. Очевидці повідомили про 15-20 ударів, основною метою атаки був місцевий нафтопереробний завод.

Внаслідок падіння уламків сталося займання на території промзони, пожежу ліквідували.

У Калузькій області загорівся промисловий об'єкт, заграву від пожежі було видно за кілька кілометрів. Свідки повідомляли про серію вибухів та інтенсивний обстріл близько 6-ї ранку.

Також атаки дронів зафіксовані в Саратовській області, де, за словами губернатора, обійшлося без жертв та руйнувань.

Через загрозу безпілотників у семи російських аеропортах було введено план "Килим", що передбачає обмеження на приймання та випуск повітряних суден. Попередньо, це пов’язано з активністю українських БпЛА в небі над регіонами.

За даними Міноборони РФ, російські сили ППО за ніч нібито збили або подавили засобами РЕБ 40 безпілотників над Волгоградською, Калузькою, Ростовською та Саратовською областями.

Нагадаємо, вчора, 14 лютого, МАГАТЕ підтвердило влучання російського дрона в саркофаг над ЧАЕС. Глава ОПУ Андрій Єрмак згодом розповів, яка була реакція в партнерів України на інформацію про влучання дрона по ЧАЕС.

Росія регулярно атакує Україну дронами — вчора окупанти запустили 140 безпілотників.