Удар по Чорнобильській АЕС — як на атаку відреагували партнери

Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: Reuters

Росіяни в ніч проти 14 лютого вдарили дроном по укритті на Чорнобильській АЕС. Партнери не просто стурбовані цією новиною, а дійсно розлючені.

Про це написав очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак в Telegram у п'ятницю, 14 лютого.

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За словами Єрмака, Україна сьогодні надасть американським партнерам багато інформації щодо удару росіян по ЧАЕС. Він додав, що окупанти постійно запускають дрони через Чорнобильську зону.

"Зараз атмосфера така, що всі дуже злі від цієї новини тут у Мюнхені. Не "занепокоєні", як часто буває, а справді злі. Бо у 80-х роках Кремлю весь світ допомагав цю трагедію ліквідовувати, коли Москва кидала на радіацію незахищених людей, Горбачов отримував роботів та техніку і вчених. Потім весь світ інвестував в укриття, а сьогодні ці російські придурки запустили по ньому дрон", — написав Єрмак.

Повідомлення Андрія Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, вночі 14 лютого російські військові дроном вдарили по укритті на ЧАЕС. На місці удару виникла масштабна пожежа. Крім того, зафіксовані суттєві пошкодження через атаку.

Загалом минулої ночі окупанти випустили по Україні 133 безпілотники. Протиповітряна оборона змогла збити 73 ворожих БпЛА.