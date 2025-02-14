Удар по Чернобыльской АЭС — как на атаку отреагировали партнеры

Андрей Ермак. Фото: Reuters

Россияне в ночь на 14 февраля ударили дроном по укрытию на Чернобыльской АЭС. Партнеры не просто обеспокоены этой новостью, а действительно разъярены.

Об этом написал глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак в Telegram в пятницу, 14 февраля.

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По словам Ермака, Украина сегодня предоставит американским партнерам много информации относительно удара россиян по ЧАЭС. Он добавил, что оккупанты постоянно запускают дроны через Чернобыльскую зону.

"Сейчас атмосфера такова, что все очень злые от этой новости здесь в Мюнхене. Не "обеспокоены", как часто бывает, а действительно злые. Потому что в 80-х годах Кремлю весь мир помогал эту трагедию ликвидировать, когда Москва бросала на радиацию незащищенных людей, Горбачев получал роботов и технику и ученых. Затем весь мир инвестировал в укрытие, а сегодня эти российские придурки запустили по нему дрон", — написал Ермак.

Сообщение Андрея Ермака. Фото: скриншот

Напомним, ночью 14 февраля российские военные дроном ударили по укрытию на ЧАЭС. На месте удара возник масштабный пожар. Кроме того, зафиксированы существенные повреждения из-за атаки.

Всего минувшей ночью оккупанты выпустили по Украине 133 беспилотника. Противовоздушная оборона смогла сбить 73 вражеских БпЛА.