Атака дронов на РФ — взрывы в Волгограде, Ростове и Калуге

Российская ПВО. Фото: росСМИ

В ночь на 15 февраля Украинские Силы обороны осуществили массированную атаку беспилотниками по территории России, вызвав взрывы, возгорания на промышленных объектах и введение ограничений в российских аэропортах.

Об этом стало известно из российских соцсетей.

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Атака началась из Ростова-на-Дону около 01:15 ночи. Жители города слышали 3-5 взрывов в микрорайоне Западный, а также в Батайске, что в 6 км от Ростова. В одном из районов обломками дрона была повреждена крыша частного дома, однако пострадавших нет.

Сообщение жителей. Фото: скриншот

Около 3:45 мощные взрывы прогремели в Волгограде. Очевидцы сообщили о 15-20 ударах, основной целью атаки был местный нефтеперерабатывающий завод.

В результате падения обломков произошло возгорание на территории промзоны, пожар ликвидировали.

В Калужской области загорелся промышленный объект, зарево от пожара было видно за несколько километров. Свидетели сообщали о серии взрывов и интенсивном обстреле около 6 утра.

Также атаки дронов зафиксированы в Саратовской области, где, по словам губернатора, обошлось без жертв и разрушений.

Из-за угрозы беспилотников в семи российских аэропортах был введен план "Ковер", предусматривающий ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Предварительно, это связано с активностью украинских БпЛА в небе над регионами.

По данным Минобороны РФ, российские силы ПВО за ночь якобы сбили или подавили средствами РЭБ 40 беспилотников над Волгоградской, Калужской, Ростовской и Саратовской областями.

Напомним, вчера, 14 февраля, МАГАТЭ подтвердило попадание российского дрона в саркофаг над ЧАЭС. Глава ОПУ Андрей Ермак впоследствии рассказал, какая была реакция у партнеров Украины на информацию о попадании дрона по ЧАЭС.

Россия регулярно атакует Украину дронами — вчера оккупанты запустили 140 беспилотников.