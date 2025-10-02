Нічні атаки дронів — Саратов і Волгоградська область в Росії під ударами

Вибухи. Фото: кадр з відео

У ніч проти четверга, 2 жовтня, мешканці кількох російських регіонів повідомили про серію вибухів та активну роботу протиповітряної оборони. Найбільш відчутні події сталися у Саратовській та Волгоградській областях Росії.

Про це повідомляють мешканці російських регіонів у соцмережах.

В Росії лунали сильні вибухи

У проміжок між 03:00 та 04:00 в центральних районах Саратова пролунала низка потужних вибухів. За інформацією місцевих джерел, після інциденту в аеропорту Саратова було оголошено план "Килим", який на момент повідомлень залишався чинним.

Крім того, над територією області фіксували масові прольоти безпілотних літальних апаратів. Офіційні дані про масштаби та наслідки наразі уточнюються.

Схожа ситуація склалася і у Волгоградській області. У Борисоглебську мешканці відзначили гучні вибухи та активність систем ППО. У Єлані також повідомляли про вибухи, при цьому місцеві жителі зазначали, що могли бути пошкодження на землі. Роботу протиповітряної оборони також бачили у Ліскінському, Острозькому та Бутурліновському районах. Наразі інформація про масштаби руйнувань та можливі постраждалі уточнюється.

Нагадаємо, в Росії під атакою регулярно опиняються нафтопереробні заводи. Внаслідок цього у всій країні виник жорсткий дефіцит із постачанням палива.