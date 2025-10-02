Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Росії гриміли вибухи в кількох регіонах — що відомо

В Росії гриміли вибухи в кількох регіонах — що відомо

Ua en ru
Дата публікації: 2 жовтня 2025 07:32
Нічні атаки дронів — Саратов і Волгоградська область в Росії під ударами
Вибухи. Фото: кадр з відео

У ніч проти четверга, 2 жовтня, мешканці кількох російських регіонів повідомили про серію вибухів та активну роботу протиповітряної оборони. Найбільш відчутні події сталися у Саратовській та Волгоградській областях Росії.

Про це повідомляють мешканці російських регіонів у соцмережах.

Реклама
Читайте також:

В Росії лунали сильні вибухи

У проміжок між 03:00 та 04:00 в центральних районах Саратова пролунала низка потужних вибухів. За інформацією місцевих джерел, після інциденту в аеропорту Саратова було оголошено план "Килим", який на момент повідомлень залишався чинним.

Крім того, над територією області фіксували масові прольоти безпілотних літальних апаратів. Офіційні дані про масштаби та наслідки наразі уточнюються.

Схожа ситуація склалася і у Волгоградській області. У Борисоглебську мешканці відзначили гучні вибухи та активність систем ППО. У Єлані також повідомляли про вибухи, при цьому місцеві жителі зазначали, що могли бути пошкодження на землі. Роботу протиповітряної оборони також бачили у Ліскінському, Острозькому та Бутурліновському районах. Наразі інформація про масштаби руйнувань та можливі постраждалі уточнюється.

Нагадаємо, в Росії під атакою регулярно опиняються нафтопереробні заводи. Внаслідок цього у всій країні виник жорсткий дефіцит із постачанням палива

безпілотники ППО дрони війна Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації