Главная Новости дня В России гремели взрывы в нескольких регионах — что известно

В России гремели взрывы в нескольких регионах — что известно

Ua en ru
Дата публикации 2 октября 2025 07:32
Ночные атаки дронов - Саратов и Волгоградская область в России под ударами
Взрывы. Фото: кадр из видео

В ночь на четверг, 2 октября, жители нескольких российских регионов сообщили о серии взрывов и активной работе противовоздушной обороны. Наиболее ощутимые события произошли в Саратовской и Волгоградской областях России.

Об этом сообщают жители российских регионов в соцсетях.

Читайте также:

В России раздавались сильные взрывы

В промежуток между 03:00 и 04:00 в центральных районах Саратова прозвучал ряд мощных взрывов. По информации местных источников, после инцидента в аэропорту Саратова был объявлен план "Ковер", который на момент сообщений оставался в силе.

Кроме того, над территорией области фиксировали массовые пролеты беспилотных летательных аппаратов. Официальные данные о масштабах и последствиях пока уточняются.

Похожая ситуация сложилась и в Волгоградской области. В Борисоглебске жители отметили громкие взрывы и активность систем ПВО. В Елани также сообщали о взрывах, при этом местные жители отмечали, что могли быть повреждения на земле. Работу противовоздушной обороны также видели в Лискинском, Острожском и Бутурлиновском районах. Сейчас информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших уточняется.

Напомним, в России под атакой регулярно оказываются нефтеперерабатывающие заводы. Вследствие этого во всей стране возник жесткий дефицит с поставками топлива.

беспилотники ПВО дроны Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
