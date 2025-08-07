Відео
Головна Новини дня В Росії горіли НПЗ та військова частина — що відомо

В Росії горіли НПЗ та військова частина — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 10:46
В Росії виникла пожежа у військовій частині та на НПЗ в Афіпському
Пожежа у військовій частині. Фото: кадр з відео

У ніч проти 7 серпня в Краснодарському краї Росії сталося кілька масштабних пожеж після ймовірної атаки безпілотників. Влада підтвердила загоряння на території Афіпського нафтопереробного заводу в селищі Афіпському Сіверського району. Окрім цього, за даними деяких росЗМІ, у Слов'янську-на-Кубані загорілася військова частина №61661

Про це повідомляють росЗМІ. 

Читайте також:

В Росії горів НПЗ в Афіпському 

За даними оперативного штабу, пожежа виникла внаслідок падіння уламків БпЛА, які влучили в технологічну установку спільної переробки газу і газового конденсату.

Загорянню було присвоєно 4-й ранг складності. Вогонь охопив площу близько 250 квадратних метрів. Пожежу локалізували силами рятувальників, відкритий вогонь ліквідовано о 7:38, а повну ліквідацію оголосили о 8:21 ранку.

Пожежа на території військової частини у Слов'янську-на-Кубані

Місцеві жителі повідомляли про вибухи й сильне задимлення. Громадянам надійшло повідомлення про пожежу на території військового об’єкта, хоча його номер офіційно не зазначали.

Очевидці поширюють відео з обох локацій, на яких видно наслідки атак та масштаби загоряння.

Нагадаємо, також в Росії в ніч проти 7 серпня була атакована залізниця.

Аналогічна атака дронів була зафіксована вчора, 6 серпня, на залізниці Тацинська.  

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
