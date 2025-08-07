У Росії заявили про атаки БпЛА по станціях Суровікіно та Максима Горького

Пожежа на залізничній станції. Фото: кадр з відео

В Росії в ніч проти 7 серпня заявили про атаку дронів на залізничну інфраструктуру. Зокрема, у Волгоградській області зафіксовано одразу два випадки атаки безпілотниками.

Про це повідомляють росЗМІ.

Дрони атакували залізницю в Росії

Губернатор регіону заявив, що на залізничній станції Суровікіно виникла пожежа в адміністративній будівлі внаслідок атаки невідомого БпЛА. За його словами, займання оперативно гасять пожежні служби. Він не навів подробиць про масштаб руйнувань.

Розташування об'єктів. Фото: Крымский ветер

На іншій станції, Максима Горького, ситуація була іншою: там сапери працюють з уламками збитого безпілотника. За попередніми даними, інфраструктура не постраждала.

Перед цими подіями в аеропорту Волгограда тимчасово запровадили режим "Килим", який передбачає обмеження на зліт та посадку літаків.

Нагадаємо, вчора, 6 серпня, в Росії дрони атакували об'єкти інфраструктури — ціллю безпілотників також була залізниця.

Також днями раніше в Генштабі підтвердили атаку на російський аеродром в Сочі та назвали масштаби уражень.