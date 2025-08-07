В России заявили об атаках БпЛА по станциям Суровикино и Максима Горького

В России дроны атаковали две железнодорожные станции — видео
В России в ночь на 7 августа заявили об атаке дронов на железнодорожную инфраструктуру. В частности, в Волгоградской области зафиксировано сразу два случая атаки беспилотниками.
Об этом сообщают росСМИ.
Дроны атаковали железную дорогу в России
Губернатор региона заявил, что на железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании в результате атаки неизвестного БпЛА. По его словам, возгорание оперативно тушат пожарные службы. Он не привел подробности о масштабе разрушений.
На другой станции, Максима Горького, ситуация была другой: там саперы работают с обломками сбитого беспилотника. По предварительным данным, инфраструктура не пострадала.
Перед этими событиями в аэропорту Волгограда временно ввели режим "Ковер", который предусматривает ограничения на взлет и посадку самолетов.
Напомним, вчера, 6 августа, в России дроны атаковали объекты инфраструктуры — целью беспилотников также была железная дорога.
Также днями ранее в Генштабе подтвердили атаку на российский аэродром в Сочи и назвали масштабы поражений.
Читайте Новини.LIVE!