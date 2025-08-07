Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В России дроны атаковали две железнодорожные станции — видео

В России дроны атаковали две железнодорожные станции — видео

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 07:45
В России заявили об атаках БпЛА по станциям Суровикино и Максима Горького
Пожар на железнодорожной станции. Фото: кадр из видео

В России в ночь на 7 августа заявили об атаке дронов на железнодорожную инфраструктуру. В частности, в Волгоградской области зафиксировано сразу два случая атаки беспилотниками.

Об этом сообщают росСМИ.

Реклама
Читайте также:

Дроны атаковали железную дорогу в России

Губернатор региона заявил, что на железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании в результате атаки неизвестного БпЛА. По его словам, возгорание оперативно тушат пожарные службы. Он не привел подробности о масштабе разрушений.

null
Расположение объектов. Фото: Крымский ветер

На другой станции, Максима Горького, ситуация была другой: там саперы работают с обломками сбитого беспилотника. По предварительным данным, инфраструктура не пострадала.

Перед этими событиями в аэропорту Волгограда временно ввели режим "Ковер", который предусматривает ограничения на взлет и посадку самолетов.

Напомним, вчера, 6 августа, в России дроны атаковали объекты инфраструктуры — целью беспилотников также была железная дорога.

Также днями ранее в Генштабе подтвердили атаку на российский аэродром в Сочи и назвали масштабы поражений.

пожар взрыв дроны железная дорога Россия
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации