В России заявили об атаках БпЛА по станциям Суровикино и Максима Горького

Пожар на железнодорожной станции. Фото: кадр из видео

В России в ночь на 7 августа заявили об атаке дронов на железнодорожную инфраструктуру. В частности, в Волгоградской области зафиксировано сразу два случая атаки беспилотниками.

Об этом сообщают росСМИ.

Дроны атаковали железную дорогу в России

Губернатор региона заявил, что на железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании в результате атаки неизвестного БпЛА. По его словам, возгорание оперативно тушат пожарные службы. Он не привел подробности о масштабе разрушений.

Расположение объектов. Фото: Крымский ветер

На другой станции, Максима Горького, ситуация была другой: там саперы работают с обломками сбитого беспилотника. По предварительным данным, инфраструктура не пострадала.

Перед этими событиями в аэропорту Волгограда временно ввели режим "Ковер", который предусматривает ограничения на взлет и посадку самолетов.

Напомним, вчера, 6 августа, в России дроны атаковали объекты инфраструктуры — целью беспилотников также была железная дорога.

Также днями ранее в Генштабе подтвердили атаку на российский аэродром в Сочи и назвали масштабы поражений.