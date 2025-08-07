Видео
Главная Новости дня В России горели НПЗ и военная часть — что известно

В России горели НПЗ и военная часть — что известно

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 10:46
В России возник пожар в воинской части и на НПЗ в Афипском
Пожар в военной части. Фото: кадр из видео

В ночь на 7 августа в Краснодарском крае России произошло несколько масштабных пожаров после вероятной атаки беспилотников. Власти подтвердили возгорание на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в поселке Афипском Северского района. Кроме этого, по данным некоторых росСМИ, в Славянске-на-Кубани загорелась воинская часть №61661.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

В России горел НПЗ в Афипском

По данным оперативного штаба, пожар возник в результате падения обломков БпЛА, которые попали в технологическую установку совместной переработки газа и газового конденсата.

Возгоранию был присвоен 4-й ранг сложности. Огонь охватил площадь около 250 квадратных метров. Пожар локализовали силами спасателей, открытый огонь ликвидирован в 7:38, а полную ликвидацию объявили в 8:21 утра.

Пожар на территории воинской части в Славянске-на-Кубани

Местные жители сообщали о взрывах и сильном задымлении. Гражданам поступило сообщение о пожаре на территории военного объекта, хотя его номер официально не указывался.

Очевидцы распространяют видео с обеих локаций, на которых видны последствия атак и масштабы возгорания.

Напомним, также в России в ночь на 7 августа была атакована железная дорога.

Аналогичная атака дронов была зафиксирована вчера, 6 августа, на железной дороге Тацинска.

пожар взрыв НПЗ дроны Россия воинская часть
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
