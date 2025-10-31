В Орлі уламки безпілотника впали на ТЕЦ — пошкоджено обладнання

Заграва від вибуху на Орловській ТЕЦ. Фото: кадр з відео

У ніч проти 31 жовтня в російському місті Орел зафіксовано вибухи в районі місцевої теплоелектроцентралі. Уламки збитого безпілотника впали на території ТЕЦ, пошкодивши обладнання електропостачання. Постраждалих і загорянь не зафіксовано, однак частина міста тимчасово залишилась без світла та тепла.

Про це повідомляють мешканці міста Орел у соцмережах, які ділилися відео та фото пожежі.

В Росії горіла ТЕЦ після дроновї атаки

Із повідомлень в соцмережах стало відомо, що у місті була обмежена подача гарячої води та опалення у трьох районах Орла — Радянському, Залізничному та Північному.

Карта. Фото: ASTRA

OSINT-аналітики з проєкту ASTRA повідомили, що один з ударів припав безпосередньо на відкритий розподільний пристрій (ВРУ) ТЕЦ — ділянку, де відбувається розподіл і передача електроенергії від генераторів до ліній електропередач. Саме після цього мешканці Орла зафіксували зникнення світла.

ASTRA також оприлюднила відео з камер спостереження, на яких видно два послідовні вибухи. OSINT-аналіз підтверджує, що пошкоджено критично важливу частину енергетичного вузла міста.

Орловська ТЕЦ є головним джерелом електроенергії та тепла в області, забезпечуючи постачання для значної частини регіону. Вона входить до АТ "РИР Энерго". Потужність станції —330 МВт, а теплова — 725 Гкал/год.

Вибух на ТЕЦ. Фото: кадр з відео

Після атаки в місті зафіксовано короткочасні перебої з енергопостачанням, але, за офіційною інформацією, аварійні бригади вже працюють над повним відновленням систем.

Нагадаємо, також цієї ночі в Росії лунав вибух й на енергопідстанції у Володимирській області.

Також нещодавно в Росії лунали вибухи на ще одній ТЕЦ. На Сахаліні горіла теплоелектростанція.