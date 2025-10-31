Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Росії дрони атакували одну з ТЕЦ — з'явилися відеокадри

В Росії дрони атакували одну з ТЕЦ — з'явилися відеокадри

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 08:47
Оновлено: 09:02
В Орлі уламки безпілотника впали на ТЕЦ — пошкоджено обладнання
Заграва від вибуху на Орловській ТЕЦ. Фото: кадр з відео

У ніч проти 31 жовтня в російському місті Орел зафіксовано вибухи в районі місцевої теплоелектроцентралі. Уламки збитого безпілотника впали на території ТЕЦ, пошкодивши обладнання електропостачання. Постраждалих і загорянь не зафіксовано, однак частина міста тимчасово залишилась без світла та тепла.

Про це повідомляють мешканці міста Орел у соцмережах, які ділилися відео та фото пожежі. 

Реклама
Читайте також:

В Росії горіла ТЕЦ після дроновї атаки

Із повідомлень в соцмережах стало відомо, що у місті була обмежена подача гарячої води та опалення у трьох районах Орла — Радянському, Залізничному та Північному. 

Орел ТЕЦ
Карта. Фото: ASTRA

OSINT-аналітики з проєкту ASTRA повідомили, що один з ударів припав безпосередньо на відкритий розподільний пристрій (ВРУ) ТЕЦ — ділянку, де відбувається розподіл і передача електроенергії від генераторів до ліній електропередач. Саме після цього мешканці Орла зафіксували зникнення світла.

ASTRA також оприлюднила відео з камер спостереження, на яких видно два послідовні вибухи. OSINT-аналіз підтверджує, що пошкоджено критично важливу частину енергетичного вузла міста.

Орловська ТЕЦ є головним джерелом електроенергії та тепла в області, забезпечуючи постачання для значної частини регіону. Вона входить до АТ "РИР Энерго". Потужність станції —330 МВт, а теплова — 725 Гкал/год.

Пожежа ТЕЦ Росія
Вибух на ТЕЦ. Фото: кадр з відео

Після атаки в місті зафіксовано короткочасні перебої з енергопостачанням, але, за офіційною інформацією, аварійні бригади вже працюють над повним відновленням систем.

Нагадаємо, також цієї ночі в Росії лунав вибух й на енергопідстанції у Володимирській області.

Також нещодавно в Росії лунали вибухи на  ще одній ТЕЦ. На Сахаліні горіла теплоелектростанція. 

пожежа вибух ТЕЦ дрони Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації