Блекаут на Сахаліні 28 жовтня - могла вибухнути ТЕЦ

Момент, коли в районі ТЕЦ було видно спалах. Фото: скріншот із відео

Вранці, 28 жовтня (за місцевим часом), на Сахаліні (схід Росії) могла вибухнути теплоелектростанція. Після інциденту частина острова залишилася без світла.

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Блекаут на Сахаліні

У соцмережах поширилися кадри, на яких було видно потужний спалах. Низка пабліків писали, що вибухнула ТЕЦ.

Після цього на острові Сахалін сталося масштабне відключення електропостачання. Як пишуть російські Telegram-канали, електрика зникла в Южно-Сахалінську, Корсакові, Долинську, Холмську, Вуглегірську, Макарові та низці інших населених пунктів. Влада поки що ніяк не коментувала ситуацію.

