Україна
На Сахаліні стався блекаут — могла вибухнути ТЕЦ

На Сахаліні стався блекаут — могла вибухнути ТЕЦ

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 02:00
Оновлено: 01:58
Блекаут на Сахаліні 28 жовтня - могла вибухнути ТЕЦ
Момент, коли в районі ТЕЦ було видно спалах. Фото: скріншот із відео

Вранці, 28 жовтня (за місцевим часом), на Сахаліні (схід Росії) могла вибухнути теплоелектростанція. Після інциденту частина острова залишилася без світла.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. 

Читайте також:

Блекаут на Сахаліні

У соцмережах поширилися кадри, на яких було видно потужний спалах. Низка пабліків писали, що вибухнула ТЕЦ.

Після цього на острові Сахалін сталося масштабне відключення електропостачання. Як пишуть російські Telegram-канали, електрика зникла в Южно-Сахалінську, Корсакові, Долинську, Холмську, Вуглегірську, Макарові та низці інших населених пунктів. Влада поки що ніяк не коментувала ситуацію.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що 27 жовтня на Білгородському водосховищі оголосили режим надзвичайної ситуації. Це сталося після удару ЗСУ по греблі, через що виникли підтоплення.

Також ми писали, що ввечері 26 жовтня в Росії було чути вибухи. Зокрема, у Московській області та низці інших регіонів під атакою опинилися військові аеродроми.

вибух Росія відключення світла світло блекаут острів
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
