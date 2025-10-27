Відео
Україна
Головна Новини дня Удар по Бєлгородському водосховищу — введено режим НС

Удар по Бєлгородському водосховищу — введено режим НС

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 23:52
Оновлено: 23:56
Обстріл греблі Бєлгородського водосховища - влада ввела режим НС
Прорив дамби в Бєлгородській області. Фото: росЗМІ

У Росії ввели режим надзвичайної ситуації на Білгородському водосховищі. Цьому сприяли удари ЗСУ, які призвели до певних наслідків.

Про це повідомляє The Moscow Times. 

Читайте також:

Режим НС на Білгородському водосховищі

Коментар щодо інциденту виданню ТАСС дали у Федеральному агентстві водних ресурсів. Там розповіли, що внаслідок ударів пошкоджень зазнали донний водовипуск і обидва затвори, які відповідають за регуляцію рівня води. Це, своєю чергою, призвело до зниження її рівня на 1 метр.

Згідно з кадрами, які показали OSINT-ресурс Dnipro Osint і моніторинговий канал Exilenova+, стався витік води з пошкодженої ділянки греблі, що призводить до поступового затоплення ділянки біля атакованого об'єкта.

Що було напередодні

Днями російські ЗМІ писали, що ввечері 24 жовтня ЗСУ завдали удару по греблі водосховища. Як стверджувалося, для атаки було використано ракети GMLRS з установки HIMARS.

ВСУ атаковали плотины Белгородского водохранилища
Наслідки ударів по дамбі в Білгородській області. Фото: OSINT-ресурс Dnipro Osint

Пізніше в неділю, 26 жовтня, командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді підтвердив атаку по дамбі. У себе в соцмережах він написав, що удар по завдали бійці 1-го окремого центру СБС.

Нагадаємо, нещодавно ГУР опублікувало чергові перехоплення розмов росіян. У ньому жителі Бєлгородської області були розчаровані тим, що відбувається в контексті війни.

Також ми писали, що в ще одній перехопленій розмові жителі Бєлгорода скаржилися на обстріли.

війна обстріли вода Бєлгородська область Росія водосховище
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
