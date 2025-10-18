Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня У Бєлгороді місцеві скаржаться на обстріли — перехоплення ГУР

У Бєлгороді місцеві скаржаться на обстріли — перехоплення ГУР

Ua ru
Дата публікації: 18 жовтня 2025 19:47
Оновлено: 19:48
ГУР перехопило розмову — підприємства Бєлгородщини зупинились
Обстріл Бєлгорода. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українська розвідка оприлюднила чергове аудіоперехоплення, яке свідчить про паніку серед мешканців Бєлгородської області РФ. Через постійні повітряні тривоги місцеві підприємства фактично зупинили роботу, а працівники більшу частину дня проводять у сховищах.

Про це повідомило ГУР МО України в офіційному Telegram-каналі у суботу, 18 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Перехоплення ГУР: Бєлгородщина у стані тривог

Українські розвідники зафіксували розмову мешканки Бєлгородської області, яка розповіла про колапс на підприємствах через постійні повітряні тривоги. За її словами, більшість працівників змушені сидіти в укриттях, а робота майже не ведеться. Через постійні загрози навіть керівництво втратило контроль над виробничими процесами.

Реклама

"Я 70 процентов просидела на нулевом этаже, чем на работе, смотрю — кто-то закрывается [через тривогу], кто-то нет, думаю: нифига вы бесстрашные", — розповіла місцева.

Вона зазначила, що у таких умовах працівники не бачать сенсу залишатися на роботі. Люди постійно перебігають між укриттями та робочими місцями, ризикуючи потрапити під обстріли. Місцева влада, за її словами, намагається зберегти видимість стабільності, хоча ситуація насправді хаотична.

Реклама

"Не знаю, почему мы работали до конца дня, у нас с автоматами стояли, стреляли. Мы бегали от укрытия и обратно", — скаржиться вона.

У ГУР додають, що такі настрої серед цивільного населення РФ свідчать про поглиблення внутрішньої кризи в прикордонних регіонах. Зростає невдоволення діями влади та відчуття небезпеки, яке вже зачепило майже всі сфери життя. Аналітики наголошують, що подібні настрої лише посилюватимуть соціальну напругу в Росії.

Реклама

Нагадаємо, що російські командири погрожують своїм підлеглим розправами у разі невиконання наказів, про що повідомили у ГУР.

Раніше ми також інформували, що українська розвідка оприлюднила нове аудіоперехоплення, яке показує, як командування РФ свідомо не забезпечує своїх солдатів  медичною допомогою.

Бєлгородська область перехоплення ГУР ГУР Бєлгород ГУР МО Украины
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації