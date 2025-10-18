ГУР перехопило розмову — підприємства Бєлгородщини зупинились

Обстріл Бєлгорода. Фото ілюстративне: росЗМІ

Українська розвідка оприлюднила чергове аудіоперехоплення, яке свідчить про паніку серед мешканців Бєлгородської області РФ. Через постійні повітряні тривоги місцеві підприємства фактично зупинили роботу, а працівники більшу частину дня проводять у сховищах.

Про це повідомило ГУР МО України в офіційному Telegram-каналі у суботу, 18 жовтня.

Перехоплення ГУР: Бєлгородщина у стані тривог

Українські розвідники зафіксували розмову мешканки Бєлгородської області, яка розповіла про колапс на підприємствах через постійні повітряні тривоги. За її словами, більшість працівників змушені сидіти в укриттях, а робота майже не ведеться. Через постійні загрози навіть керівництво втратило контроль над виробничими процесами.

"Я 70 процентов просидела на нулевом этаже, чем на работе, смотрю — кто-то закрывается [через тривогу], кто-то нет, думаю: нифига вы бесстрашные", — розповіла місцева.

Вона зазначила, що у таких умовах працівники не бачать сенсу залишатися на роботі. Люди постійно перебігають між укриттями та робочими місцями, ризикуючи потрапити під обстріли. Місцева влада, за її словами, намагається зберегти видимість стабільності, хоча ситуація насправді хаотична.

"Не знаю, почему мы работали до конца дня, у нас с автоматами стояли, стреляли. Мы бегали от укрытия и обратно", — скаржиться вона.

У ГУР додають, що такі настрої серед цивільного населення РФ свідчать про поглиблення внутрішньої кризи в прикордонних регіонах. Зростає невдоволення діями влади та відчуття небезпеки, яке вже зачепило майже всі сфери життя. Аналітики наголошують, що подібні настрої лише посилюватимуть соціальну напругу в Росії.

Нагадаємо, що російські командири погрожують своїм підлеглим розправами у разі невиконання наказів, про що повідомили у ГУР.

Раніше ми також інформували, що українська розвідка оприлюднила нове аудіоперехоплення, яке показує, як командування РФ свідомо не забезпечує своїх солдатів медичною допомогою.