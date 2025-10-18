ГУР перехватило разговор - предприятия Белгородщины остановились

Обстрел Белгорода. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинская разведка обнародовала очередной аудиоперехват, который свидетельствует о панике среди жителей Белгородской области РФ. Из-за постоянных воздушных тревог местные предприятия фактически остановили работу, а работники большую часть дня проводят в убежищах.

Об этом сообщило ГУР МО Украины в официальном Telegram-канале в субботу, 18 октября.

Перехват ГУР: Белгородщина в состоянии тревоги

Украинские разведчики зафиксировали разговор жительницы Белгородской области, которая рассказала о коллапсе на предприятиях из-за постоянных воздушных тревог. По ее словам, большинство работников вынуждены сидеть в укрытиях, а работа почти не ведется. Из-за постоянных угроз даже руководство потеряло контроль над производственными процессами.

"Я 70 процентов просидела на нулевом этаже, чем на работе, смотрю — кто-то закрывается [из-за тревоги], кто-то нет, думаю: нифига вы бесстрашные", — рассказала местная.

Она отметила, что в таких условиях работники не видят смысла оставаться на работе. Люди постоянно перебегают между укрытиями и рабочими местами, рискуя попасть под обстрелы. Местные власти, по ее словам, пытаются сохранить видимость стабильности, хотя ситуация на самом деле хаотичная.

"Не знаю, почему мы работали до конца дня, у нас с автоматами стояли, стреляли. Мы бегали от укрытия и обратно", — жалуется она.

В ГУР добавляют, что такие настроения среди гражданского населения РФ свидетельствуют об углублении внутреннего кризиса в приграничных регионах. Растет недовольство действиями власти и ощущение опасности, которое уже затронуло почти все сферы жизни. Аналитики отмечают, что подобные настроения будут только усиливать социальное напряжение в России.

Напомним, что российские командиры угрожают своим подчиненным расправами в случае невыполнения приказов, о чем сообщили в ГУР.

Ранее мы также информировали, что украинская разведка обнародовала новый аудиоперехват, который показывает, как командование РФ сознательно не обеспечивает своих солдат медицинской помощью.