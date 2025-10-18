Видео
Главная Новости дня В Белгороде местные жалуются на обстрелы — перехват ГУР

В Белгороде местные жалуются на обстрелы — перехват ГУР

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 19:47
обновлено: 20:31
ГУР перехватило разговор - предприятия Белгородщины остановились
Обстрел Белгорода. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинская разведка обнародовала очередной аудиоперехват, который свидетельствует о панике среди жителей Белгородской области РФ. Из-за постоянных воздушных тревог местные предприятия фактически остановили работу, а работники большую часть дня проводят в убежищах.

Об этом сообщило ГУР МО Украины в официальном Telegram-канале в субботу, 18 октября.

Перехват ГУР: Белгородщина в состоянии тревоги

Украинские разведчики зафиксировали разговор жительницы Белгородской области, которая рассказала о коллапсе на предприятиях из-за постоянных воздушных тревог. По ее словам, большинство работников вынуждены сидеть в укрытиях, а работа почти не ведется. Из-за постоянных угроз даже руководство потеряло контроль над производственными процессами.

"Я 70 процентов просидела на нулевом этаже, чем на работе, смотрю — кто-то закрывается [из-за тревоги], кто-то нет, думаю: нифига вы бесстрашные", — рассказала местная.

Она отметила, что в таких условиях работники не видят смысла оставаться на работе. Люди постоянно перебегают между укрытиями и рабочими местами, рискуя попасть под обстрелы. Местные власти, по ее словам, пытаются сохранить видимость стабильности, хотя ситуация на самом деле хаотичная.

"Не знаю, почему мы работали до конца дня, у нас с автоматами стояли, стреляли. Мы бегали от укрытия и обратно", — жалуется она.

В ГУР добавляют, что такие настроения среди гражданского населения РФ свидетельствуют об углублении внутреннего кризиса в приграничных регионах. Растет недовольство действиями власти и ощущение опасности, которое уже затронуло почти все сферы жизни. Аналитики отмечают, что подобные настроения будут только усиливать социальное напряжение в России.

Напомним, что российские командиры угрожают своим подчиненным расправами в случае невыполнения приказов, о чем сообщили в ГУР.

Ранее мы также информировали, что украинская разведка обнародовала новый аудиоперехват, который показывает, как командование РФ сознательно не обеспечивает своих солдат медицинской помощью.

Белгородская область перехват ГУР ГУР ГУР МО України
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
