Видео

Удар по Белгородскому водохранилищу — введен режим ЧС

Дата публикации 27 октября 2025 23:52
обновлено: 23:56
Обстрел плотины Белгородского водохранилища - власти ввели режим ЧС
Прорыв дамбы в Белгородской области. Фото: росСМИ

В России ввели режим чрезвычайной ситуации на Белгородском водохранилище. Этому способствовали удары ВСУ, которые привели к определенным последствиям.

Об этом сообщает The Moscow Times.

Читайте также:

Режим ЧС на Белгородском водохранилище

Комментарий по инциденту изданию ТАСС дали в Федеральном агентстве водных ресурсов. Там рассказали, что в результате ударов повреждения получили донный водовыпуск и оба затвора, которые отвечают за регуляцию уровня воды. Это в свою очередь, привело к снижению ее уровня на 1 метр.

Согласно кадрам, которые показали OSINT-ресурс Dnipro Osint и мониторинговый канал Exilenova+, случилась утечка воды из поврежденного участка плотины, что приводит к постепенному затоплению участка возле атакованного объекта.

Что было накануне

На дня российские СМИ писали, что вечером 24 октября ВСУ нанесли удар по плотине водохранилища. Как утверждалось, для атаки были использованы ракеты GMLRS из установки HIMARS.

ВСУ атаковали плотины Белгородского водохранилища
Последствия ударов по дамбе в Белгородской области. Фото: OSINT-ресурс Dnipro Osint 

Позже в воскресенье, 26 октября, командующий Сил беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди подтвердил атаку по дамбе. У себя в соцсетях он написал, что удар по нанесли бойцы 1-го отдельного центра СБС.

Напомним, недавно ГУР опубликовало очередные перехваты разговоров россиян. В нем жители Белгородской области были разочарованы происходящим в контексте войны.

Также мы писали, что в еще одном перехваченном разговоре жители Белгорода жаловались на обстрелы.

