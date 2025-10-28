Видео
На Сахалине случился блэкаут — могла взорваться ТЭЦ

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 02:00
обновлено: 01:58
Блэкаут на Сахалине 28 октября - могла взорваться ТЭЦ
Момент, когда в районе ТЭЦ было видно вспышку. Фото: скриншот с видео

Утром, 28 октября (по местному времени), на Сахалине (восток России) могла взорваться теплоэлектростанция. После инцидента часть острова осталась без света.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

Читайте также:

Блэкаут на Сахалине

В соцсетях распространились кадры, на которых было видно мощную вспышку. Ряд пабликов писали, что взорвалась ТЭЦ.

После этого на острове Сахалин произошло масштабное отключение электроснабжения. Как пишут российские Telegram-каналы, электричество пропало в Южно-Сахалинске, Корсакове, Долинске, Холмске, Углегорске, Макарове и ряде других населенных пунктов. Власти пока никак не комментировали ситуацию.

Напомним, недавно мы писали, что 27 октября на Белгородском водохранилище объявили режим чрезвычайной ситуации. Это случилось после удара ВСУ по плотине, из-за чего возникли подтопления.

Также мы писали, что вечером 26 октября в России были слышны взрывы. В частности, в Московской области и ряде других регионов под атакой оказались военные аэродромы.

взрыв Россия отключения света свет блэкаут остров
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
