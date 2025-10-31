Відео
Україна
Головна Новини дня У Росії вибухи на великій підстанції — OSINT назвали координати

У Росії вибухи на великій підстанції — OSINT назвали координати

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 07:23
Оновлено: 07:22
У Росії атаковано вузлову підстанцію Володимирська — відео та фото
Пожежу на підстанції видно за кілька кілометрів. Фото: соцмережі

У ніч на 31 жовтня у Володимирській області Росії було зафіксовано потужну пожежу на електропідстанції "Володимирська" після атаки невідомими безпілотниками. OSINT-аналітики геолокували відео з місця події та підтвердили, що удар припав саме на цей енергетичний об’єкт, розташований у селищі Енергетик неподалік від міста Володимир.

Про це OSINT-дослідники повідомили у соцмережах.

Читайте також:

В Росії горить велика електропідстанція "Володимирська"

За інформацією ASTRA, вибухи зафіксовані в районі вулиці Радіоновка, а підстанція, по якій було завдано удару, розташована на вулиці Енергетиків.

Опубліковані очевидцями кадри зафіксували масштабну пожежу й потужні спалахи в момент удару.

Володимирська
Електроопори та ЛЕП на станції "Володимирська". Фото: ASTRA
Росія електропідстанція
Пожежа на підстанції "Володимирська". Фото: ASTRA

Губернатор Володимирської області підтвердив факт атаки, зазначивши, що інфраструктура в регіоні зазнала удару, однак запевнив, що "всі системи на цю мить функціонують у штатному режимі". На місці працюють аварійні служби та фахівці енергетичного комплексу.

Відомо, що електропідстанція "Володимирська" є одним із найбільших енергетичних вузлів області. Її встановлена потужність, за даними порталу energybase, становить близько 4 010 МВА. Від підстанції відходять численні високовольтні лінії напругою від 110 до 750 кіловольт.

Нагадаємо, в ГУР показали кадри, як в Росії дедалі частіше активізуються партизани, які псують об'єкти логістики та зв'язку.

Також кілька днів тому в Росії під атакою опинилися стратегічні заводи, які працювали на військово-промисловий комплекс. 

пожежа вибух електроенергія війна Росія підстанція
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
