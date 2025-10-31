У Росії атаковано вузлову підстанцію Володимирська — відео та фото

У Росії вибухи на великій підстанції — OSINT назвали координати
У ніч на 31 жовтня у Володимирській області Росії було зафіксовано потужну пожежу на електропідстанції "Володимирська" після атаки невідомими безпілотниками. OSINT-аналітики геолокували відео з місця події та підтвердили, що удар припав саме на цей енергетичний об’єкт, розташований у селищі Енергетик неподалік від міста Володимир.
Про це OSINT-дослідники повідомили у соцмережах.
В Росії горить велика електропідстанція "Володимирська"
За інформацією ASTRA, вибухи зафіксовані в районі вулиці Радіоновка, а підстанція, по якій було завдано удару, розташована на вулиці Енергетиків.
Опубліковані очевидцями кадри зафіксували масштабну пожежу й потужні спалахи в момент удару.
Губернатор Володимирської області підтвердив факт атаки, зазначивши, що інфраструктура в регіоні зазнала удару, однак запевнив, що "всі системи на цю мить функціонують у штатному режимі". На місці працюють аварійні служби та фахівці енергетичного комплексу.
Відомо, що електропідстанція "Володимирська" є одним із найбільших енергетичних вузлів області. Її встановлена потужність, за даними порталу energybase, становить близько 4 010 МВА. Від підстанції відходять численні високовольтні лінії напругою від 110 до 750 кіловольт.
Нагадаємо, в ГУР показали кадри, як в Росії дедалі частіше активізуються партизани, які псують об'єкти логістики та зв'язку.
Також кілька днів тому в Росії під атакою опинилися стратегічні заводи, які працювали на військово-промисловий комплекс.
