У Росії атаковано вузлову підстанцію Володимирська — відео та фото

Пожежу на підстанції видно за кілька кілометрів. Фото: соцмережі

У ніч на 31 жовтня у Володимирській області Росії було зафіксовано потужну пожежу на електропідстанції "Володимирська" після атаки невідомими безпілотниками. OSINT-аналітики геолокували відео з місця події та підтвердили, що удар припав саме на цей енергетичний об’єкт, розташований у селищі Енергетик неподалік від міста Володимир.

Про це OSINT-дослідники повідомили у соцмережах.

В Росії горить велика електропідстанція "Володимирська"

За інформацією ASTRA, вибухи зафіксовані в районі вулиці Радіоновка, а підстанція, по якій було завдано удару, розташована на вулиці Енергетиків.

Опубліковані очевидцями кадри зафіксували масштабну пожежу й потужні спалахи в момент удару.

Електроопори та ЛЕП на станції "Володимирська". Фото: ASTRA

Пожежа на підстанції "Володимирська". Фото: ASTRA

Губернатор Володимирської області підтвердив факт атаки, зазначивши, що інфраструктура в регіоні зазнала удару, однак запевнив, що "всі системи на цю мить функціонують у штатному режимі". На місці працюють аварійні служби та фахівці енергетичного комплексу.

Відомо, що електропідстанція "Володимирська" є одним із найбільших енергетичних вузлів області. Її встановлена потужність, за даними порталу energybase, становить близько 4 010 МВА. Від підстанції відходять численні високовольтні лінії напругою від 110 до 750 кіловольт.

