Україна
Партизани всюди — ГУР показало, як Росія "палає" зсередини

Партизани всюди — ГУР показало, як Росія "палає" зсередини

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 14:08
Оновлено: 14:12
ГУР показало кадри як в Росії підпалюють вежі зв'язку
Чоловік підпалює комунікації. Фото: кадр з відео

У різних регіонах Росії й на тимчасово окупованих Кремлем українських територіях останніми місяцями фіксують підпали веж стільникового зв’язку та комунікаційного обладнання мобільних операторів. За наявною інформацією від розвідки, займання реєструвалися у Республіці Адигея, Ростовській області, Камчатському краї та на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

Читайте також:

В Росії почастішали випадки підпалів веж зв'язку

Епізоди пошкодження інфраструктури зв’язку трапляються все частіше, що, за оцінками частини спостерігачів, свідчить про посилення внутрішнього опору російській агресії. У кількох випадках пошкоджені споруди виводили з ладу канали мобільного зв’язку й інтернету на значних площах.

"По всій Росії продовжують спалахувати вежі стільникового зв’язку та комунікаційне обладнання місцевих мобільних операторів. Останніми місяцями займання зафіксовані, зокрема, в республіці Адиґєя, у Ростовській області, Камчатському краї, а також на тимчасово окупованих Кремлем територіях України", — заявили в ГУР.

Нагадаємо, нещодавно в Запорізькій області зійшов з рейок вантажний поїзд росіян, який забезпечував логістику окупантам.

Також в ГУР раніше повідомляли про часті випадки пожеж на релейних шафах та інших важливих стратегічних об'єктах в Росії.

розвідка підпал партизани ГУР Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
