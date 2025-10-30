ГУР показало кадри як в Росії підпалюють вежі зв'язку

Чоловік підпалює комунікації. Фото: кадр з відео

У різних регіонах Росії й на тимчасово окупованих Кремлем українських територіях останніми місяцями фіксують підпали веж стільникового зв’язку та комунікаційного обладнання мобільних операторів. За наявною інформацією від розвідки, займання реєструвалися у Республіці Адигея, Ростовській області, Камчатському краї та на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомили у пресслужбі ГУР.

В Росії почастішали випадки підпалів веж зв'язку

Епізоди пошкодження інфраструктури зв’язку трапляються все частіше, що, за оцінками частини спостерігачів, свідчить про посилення внутрішнього опору російській агресії. У кількох випадках пошкоджені споруди виводили з ладу канали мобільного зв’язку й інтернету на значних площах.

"По всій Росії продовжують спалахувати вежі стільникового зв’язку та комунікаційне обладнання місцевих мобільних операторів. Останніми місяцями займання зафіксовані, зокрема, в республіці Адиґєя, у Ростовській області, Камчатському краї, а також на тимчасово окупованих Кремлем територіях України", — заявили в ГУР.

