ГУР показало кадры как в России поджигают вышки связи

Мужчина поджигает коммуникации. Фото: кадр из видео

В разных регионах России и на временно оккупированных Кремлем украинских территориях в последние месяцы фиксируют поджоги вышек сотовой связи и коммуникационного оборудования мобильных операторов. По имеющейся информации от разведки, возгорания регистрировались в Республике Адыгея, Ростовской области, Камчатском крае и на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУР.

Эпизоды повреждения инфраструктуры связи случаются все чаще, что, по оценкам части наблюдателей, свидетельствует об усилении внутреннего сопротивления российской агрессии. В нескольких случаях поврежденные сооружения выводили из строя каналы мобильной связи и интернета на значительных площадях.

"По всей России продолжают вспыхивать башни сотовой связи и коммуникационное оборудование местных мобильных операторов. В последние месяцы возгорания зафиксированы, в частности, в республике Адыгея, в ростовской области, Камчатском крае, а также на временно оккупированных кремлем территориях Украины", — заявили в ГУР.

Напомним, недавно в Запорожской области сошел с рельсов грузовой поезд россиян, который обеспечивал логистику оккупантам.

Также в ГУР ранее сообщали о частых случаях пожаров на релейных шкафах и других важных стратегических объектах в России.