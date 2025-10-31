В России атакована узловая подстанция Владимирская — видео и фото

В России взрывы на крупной подстанции — OSINT назвали координаты
В ночь на 31 октября во Владимирской области России был зафиксирован мощный пожар на электроподстанции "Владимирская" после атаки неизвестными беспилотниками. OSINT-аналитики геолокували видео с места происшествия и подтвердили, что удар пришелся именно на этот энергетический объект, расположенный в поселке Энергетик недалеко от города Владимир.
Об этом OSINT-исследователи сообщили в соцсетях.
В России горит большая электроподстанция "Владимирская"
По информации ASTRA, взрывы зафиксированы в районе улицы Радионовка, а подстанция, по которой был нанесен удар, расположена на улице Энергетиков.
Опубликованные очевидцами кадры зафиксировали масштабный пожар и мощные вспышки в момент удара.
Губернатор Владимирской области подтвердил факт атаки, отметив, что инфраструктура в регионе подверглась удару, однако заверил, что "все системы на данный момент функционируют в штатном режиме". На месте работают аварийные службы и специалисты энергетического комплекса.
Известно, что электроподстанция "Владимирская" является одним из крупнейших энергетических узлов области. Ее установленная мощность, по данным портала energybase, составляет около 4 010 МВА. От подстанции отходят многочисленные высоковольтные линии напряжением от 110 до 750 киловольт.
Напомним, в ГУР показали кадры, как в России все чаще активизируются партизаны, которые портят объекты логистики и связи.
Также несколько дней назад в России под атакой оказались стратегические заводы, которые работали на военно-промышленный комплекс.
Читайте Новини.LIVE!