Главная Новости дня В России взрывы на крупной подстанции — OSINT назвали координаты

В России взрывы на крупной подстанции — OSINT назвали координаты

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 07:23
обновлено: 08:42
В России атакована узловая подстанция Владимирская — видео и фото
Пожар на подстанции видно за несколько километров. Фото: соцсети

В ночь на 31 октября во Владимирской области России был зафиксирован мощный пожар на электроподстанции "Владимирская" после атаки неизвестными беспилотниками. OSINT-аналитики геолокували видео с места происшествия и подтвердили, что удар пришелся именно на этот энергетический объект, расположенный в поселке Энергетик недалеко от города Владимир.

Об этом OSINT-исследователи сообщили в соцсетях.

Читайте также:

В России горит большая электроподстанция "Владимирская"

По информации ASTRA, взрывы зафиксированы в районе улицы Радионовка, а подстанция, по которой был нанесен удар, расположена на улице Энергетиков.

Опубликованные очевидцами кадры зафиксировали масштабный пожар и мощные вспышки в момент удара.

Володимирська
Электроопоры и ЛЭП на станции "Владимирская". Фото: ASTRA
Росія електропідстанція
Пожар на подстанции "Владимирская". Фото: ASTRA

Губернатор Владимирской области подтвердил факт атаки, отметив, что инфраструктура в регионе подверглась удару, однако заверил, что "все системы на данный момент функционируют в штатном режиме". На месте работают аварийные службы и специалисты энергетического комплекса.

Известно, что электроподстанция "Владимирская" является одним из крупнейших энергетических узлов области. Ее установленная мощность, по данным портала energybase, составляет около 4 010 МВА. От подстанции отходят многочисленные высоковольтные линии напряжением от 110 до 750 киловольт.

Напомним, в ГУР показали кадры, как в России все чаще активизируются партизаны, которые портят объекты логистики и связи.

Также несколько дней назад в России под атакой оказались стратегические заводы, которые работали на военно-промышленный комплекс.

пожар взрыв электроэнергия Россия подстанция
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
