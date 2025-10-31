В России атакована узловая подстанция Владимирская — видео и фото

Пожар на подстанции видно за несколько километров. Фото: соцсети

В ночь на 31 октября во Владимирской области России был зафиксирован мощный пожар на электроподстанции "Владимирская" после атаки неизвестными беспилотниками. OSINT-аналитики геолокували видео с места происшествия и подтвердили, что удар пришелся именно на этот энергетический объект, расположенный в поселке Энергетик недалеко от города Владимир.

Об этом OSINT-исследователи сообщили в соцсетях.

По информации ASTRA, взрывы зафиксированы в районе улицы Радионовка, а подстанция, по которой был нанесен удар, расположена на улице Энергетиков.

Опубликованные очевидцами кадры зафиксировали масштабный пожар и мощные вспышки в момент удара.

Электроопоры и ЛЭП на станции "Владимирская". Фото: ASTRA

Пожар на подстанции "Владимирская". Фото: ASTRA

Губернатор Владимирской области подтвердил факт атаки, отметив, что инфраструктура в регионе подверглась удару, однако заверил, что "все системы на данный момент функционируют в штатном режиме". На месте работают аварийные службы и специалисты энергетического комплекса.

Известно, что электроподстанция "Владимирская" является одним из крупнейших энергетических узлов области. Ее установленная мощность, по данным портала energybase, составляет около 4 010 МВА. От подстанции отходят многочисленные высоковольтные линии напряжением от 110 до 750 киловольт.

