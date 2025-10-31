Видео
Видео

В России дроны атаковали одну из ТЭЦ — появились видеокадры

Дата публикации 31 октября 2025 08:47
обновлено: 09:02
В Орле обломки беспилотника упали на ТЭЦ — повреждено оборудование
Зарево от взрыва на Орловской ТЭЦ. Фото: кадр из видео

В ночь на 31 октября в российском городе Орел зафиксированы взрывы в районе местной теплоэлектроцентрали. Обломки сбитого беспилотника упали на территории ТЭЦ, повредив оборудование электроснабжения. Пострадавших и возгораний не зафиксировано, однако часть города временно осталась без света и тепла.

Об этом сообщают жители города Орел в соцсетях, которые делились видео и фото пожара.

В России горела ТЭЦ после дроновой атаки

Из сообщений в соцсетях стало известно, что в городе была ограничена подача горячей воды и отопления в трех районах Орла — Советском, Железнодорожном и Северном.

Орел ТЕЦ
Карта. Фото: ASTRA

OSINT-аналитики из проекта ASTRA сообщили, что один из ударов пришелся непосредственно на открытое распределительное устройство (ОРУ) ТЭЦ — участок, где происходит распределение и передача электроэнергии от генераторов к линиям электропередач. Именно после этого жители Орла зафиксировали исчезновение света.

ASTRA также обнародовала видео с камер наблюдения, на которых видно два последовательных взрыва. OSINT-анализ подтверждает, что повреждена критически важная часть энергетического узла города.

Орловская ТЭЦ является главным источником электроэнергии и тепла в области, обеспечивая снабжение значительной части региона. Она входит в АО "РИР Энерго". Мощность станции — 330 МВт, а тепловая — 725 Гкал/час.

Пожежа ТЕЦ Росія
Взрыв на ТЭЦ. Фото: кадр из видео

После атаки в городе зафиксированы кратковременные перебои с энергоснабжением, но, по официальной информации, аварийные бригады уже работают над полным восстановлением систем.

Напомним, также этой ночью в России раздавался взрыв и на энергоподстанции во Владимирской области.

Также недавно в России раздавались взрывы на еще одной ТЭЦ. На Сахалине горела теплоэлектростанция.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
