В Орле обломки беспилотника упали на ТЭЦ — повреждено оборудование

В России дроны атаковали одну из ТЭЦ — появились видеокадры
В ночь на 31 октября в российском городе Орел зафиксированы взрывы в районе местной теплоэлектроцентрали. Обломки сбитого беспилотника упали на территории ТЭЦ, повредив оборудование электроснабжения. Пострадавших и возгораний не зафиксировано, однако часть города временно осталась без света и тепла.
Об этом сообщают жители города Орел в соцсетях, которые делились видео и фото пожара.
В России горела ТЭЦ после дроновой атаки
Из сообщений в соцсетях стало известно, что в городе была ограничена подача горячей воды и отопления в трех районах Орла — Советском, Железнодорожном и Северном.
OSINT-аналитики из проекта ASTRA сообщили, что один из ударов пришелся непосредственно на открытое распределительное устройство (ОРУ) ТЭЦ — участок, где происходит распределение и передача электроэнергии от генераторов к линиям электропередач. Именно после этого жители Орла зафиксировали исчезновение света.
ASTRA также обнародовала видео с камер наблюдения, на которых видно два последовательных взрыва. OSINT-анализ подтверждает, что повреждена критически важная часть энергетического узла города.
Орловская ТЭЦ является главным источником электроэнергии и тепла в области, обеспечивая снабжение значительной части региона. Она входит в АО "РИР Энерго". Мощность станции — 330 МВт, а тепловая — 725 Гкал/час.
После атаки в городе зафиксированы кратковременные перебои с энергоснабжением, но, по официальной информации, аварийные бригады уже работают над полным восстановлением систем.
Напомним, также этой ночью в России раздавался взрыв и на энергоподстанции во Владимирской области.
Также недавно в России раздавались взрывы на еще одной ТЭЦ. На Сахалине горела теплоэлектростанция.
Читайте Новини.LIVE!