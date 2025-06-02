Мединський заявив, що наступний обмін полоненими стане найбільшим

В РФ заявили, що наступний обмін полоненими стане найбільшим
Наступний обмін військовополоненими між Україною та Росією охопить від 1000 до 1200 людей. Він стане найбільшим з початку війни.
Про це повідомив голова російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський у понеділок, 2 червня.
Що відомо про плани щодо обміну полоненими
Раніше країни домовилися у Стамбулі про обмін важкопоранених полонених та осіб віком до 25 років.
Попередній найбільший обмін відбувся після першого раунду мирних переговорів у Туреччині за формулою 1000 на 1000.
Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори між Україною та Росією у Стамбулі успішно завершилися. Наразі триває підготовка до нового обміну військовополоненими.
Крім того, Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, повідомив, що зараз триває підготовка до масштабного обміну цивільними громадянами, яких утримують на території Росії.
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