Мединський заявив, що наступний обмін полоненими стане найбільшим

Володимир Мединський. Фото: Reuters

Наступний обмін військовополоненими між Україною та Росією охопить від 1000 до 1200 людей. Він стане найбільшим з початку війни.

Про це повідомив голова російської делегації на переговорах у Стамбулі Володимир Мединський у понеділок, 2 червня.

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Раніше країни домовилися у Стамбулі про обмін важкопоранених полонених та осіб віком до 25 років.

Попередній найбільший обмін відбувся після першого раунду мирних переговорів у Туреччині за формулою 1000 на 1000.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський повідомив, що переговори між Україною та Росією у Стамбулі успішно завершилися. Наразі триває підготовка до нового обміну військовополоненими.

Крім того, Олександр Павліченко, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини, повідомив, що зараз триває підготовка до масштабного обміну цивільними громадянами, яких утримують на території Росії.