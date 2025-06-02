Мединский заявил, что следующий обмен пленными станет самым крупным

В РФ заявили, что следующий обмен пленными станет самым крупным
Следующий обмен военнопленными между Украиной и Россией охватит от 1000 до 1200 человек. Он станет крупнейшим с начала войны.
Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский в понедельник, 2 июня.
Что известно о планах по обмену пленными
Ранее страны договорились в Стамбуле об обмене тяжелораненых пленных и лиц в возрасте до 25 лет.
Предыдущий самый большой обмен состоялся после первого раунда мирных переговоров в Турции по формуле 1000 на 1000.
Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле успешно завершились. Сейчас идет подготовка к новому обмену военнопленными.
Кроме того, Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека, сообщил, что сейчас идет подготовка к масштабному обмену гражданскими гражданами, которых удерживают на территории России.
Читайте Новини.LIVE!