Мединский заявил, что следующий обмен пленными станет самым крупным

Владимир Мединский. Фото: Reuters

Следующий обмен военнопленными между Украиной и Россией охватит от 1000 до 1200 человек. Он станет крупнейшим с начала войны.

Об этом сообщил глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский в понедельник, 2 июня.

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Ранее страны договорились в Стамбуле об обмене тяжелораненых пленных и лиц в возрасте до 25 лет.

Предыдущий самый большой обмен состоялся после первого раунда мирных переговоров в Турции по формуле 1000 на 1000.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле успешно завершились. Сейчас идет подготовка к новому обмену военнопленными.

Кроме того, Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека, сообщил, что сейчас идет подготовка к масштабному обмену гражданскими гражданами, которых удерживают на территории России.