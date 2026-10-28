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Головна Новини дня В РФ дрони атакували завод "Азот" під Тулою та аеродром у Липецьку

В РФ дрони атакували завод "Азот" під Тулою та аеродром у Липецьку

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28 жовтня 2026 07:31
Атака безпілотників на Росію: пожежа на заводі Азот у Тульській області соцмережі Telegram
Пожежа на заводі "Азот". Фото: соцмережі

Низка російських регіонів зазнала повітряних атак у ніч проти 28 жовтня. У Новомосковську Тульської області спалахнула пожежа на хімічному заводі "Азот", пошкоджено житлові будинки. Тим часом у Липецьку під ударом опинилися військовий аеродром та місцевий металургійний комбінат, працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на соцмережі, куди росіяни масово публікують наслідки атаки.

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Удар по хімічному заводу в Тульській області

Територія Росії зазнала атаки ударних безпілотників, цілями якої стали промислові та військові об'єкти. Зокрема, під ударом опинилася Тульська область. Українські моніторингові ресурси повідомляють про серйозну пожежу на території хімічного заводу "Азот", розташованого в місті Новомосковськ. Найімовірніше, вогонь охопив агрегат виробництва аміаку АМ-70.

Пожежа Росія завод Азот
Пожежа на заводі "Азот". Фото: соцмережі

Російський посадовець Міляєв заявив, що в Новомосковську зафіксовано пошкодження інфраструктури в промисловій зоні, а також багатоквартирних будинків.

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Повідомлення про наслідки атаки. Фото: соцмережі

Інформація щодо кількості постраждалих наразі уточнюється. Відомо, що зважаючи на специфіку підприємства, до Новомосковська екстрено відрядили фахівців управління Росспоживнагляду та мобільні лабораторії ГУ ТО "Природа" для контролю за екологічною ситуацією.

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Вибухи на аеродромі та комбінаті в Липецьку

Паралельно неспокійною була ніч і в Липецькій області. Губернатор регіону Ігор Артамонов офіційно оголошував про ракетну небезпеку, після чого над Липецьком залунали сирени тривоги через масований наліт дронів.

OSINT-канали зафіксували влучання та подальшу пожежу в районі місцевого аеродрому. Зазначається, що по реактивних цілях над містом "активно" працювали російські засоби ППО, зокрема зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир".

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Місця вибухів в Росії у ніч проти 28 жовтня. Фото: Андрющенко Time

Окрім військового літовища, потужна пожежа спалахнула безпосередньо біля Новолипецького металургійного комбінату. За попередніми даними, загоряння могло стати результатом падіння невідомого об'єкта або наслідком роботи протиповітряної оборони. Офіційних даних про загальні масштаби руйнувань у Липецьку місцева влада поки не надає.

Новини.LIVE повідомляли, що кілька днів тому у Воронежі безпілотники атакували міську забудову. Дрон поцілив поруч із великим бізнес-центром "Галерея Чижова", а в житлових кварталах спалахнули пожежі. Водночас у Свердловській області сталася велика залізнична аварія, де одразу 20 вагонів вантажного потяга зійшли з колій, унаслідок чого загорілися цистерни з пальним.

Паралельно Сили оборони України провели серію високоточних ударів по військових об'єктах росіян. Під вогонь українських захисників потрапили ворожі радіолокаційні станції, ключові пункти управління та командно-спостережний пункт російських військ, а також райони масового скупчення живої сили противника.

пожежа завод обстріли дрони Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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